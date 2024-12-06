https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987716758.html

Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области

Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024

Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, БМП и две бронемашины, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:08

2024-12-06T14:08

2024-12-06T14:15

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

украина

технологии

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, БМП и две бронемашины, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38 485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1230 боевых бронированных машин, 1092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)