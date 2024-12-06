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Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
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14:08 06.12.2024 (обновлено: 14:15 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987716758.html
Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области
Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, БМП и две бронемашины, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:08
2024-12-06T14:15
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
украина
технологии
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, БМП и две бронемашины, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38 485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1230 боевых бронированных машин, 1092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Технологии, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области

Минобороны: потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 250 военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист бригады имени Александра Невского
Артиллерист бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Артиллерист бригады имени Александра Невского . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, БМП и две бронемашины, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38 485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1230 боевых бронированных машин, 1092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаТехнологииСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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