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Высший государственный совет Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024
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00:31 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/soyuznoe-gosudarstvo-1987278239.html
Высший государственный совет Союзного государства
Высший государственный совет Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024
Высший государственный совет Союзного государства
В соответствии с Договором о создании Союзного государства, Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. В состав Высшего... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T00:31
2024-12-06T00:31
справки
белоруссия
россия
союзное государство
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В соответствии с Договором о создании Союзного государства, Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. В состав Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников.Основные задачи Высшего Государственного Совета:Высший Государственный Совет выполняет и другие функции, отнесенные к его ведению Договором о создании Союзного государства либо переданные на его рассмотрение государствами-участниками. Высший Государственный Совет в пределах своих полномочий издает декреты, постановления и директивы.Акты Высшего Государственного Совета принимаются на основе единогласия государств-участников. Акт не является принятым, если одно из государств-участников высказалось против его принятия. Голосование на заседаниях Высшего Государственного Совета от имени государства-участника осуществляет глава государства либо лицо, им уполномоченное.Председателем Высшего Государственного Совета является один из глав государств-участников на основе ротации если они не договорились об ином. В настоящее время функции Председателя Высшего Государственного Совета исполняет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 2000 года.Всего проведено 24 заседания Высшего Госсовета Союзного государства, последнее из которых –29 января 2024 года в Санкт-Петербурге. В заседании приняли участие спикеры обеих палат обоих парламентов и члены правительств Беларуси и России во главе со своими председателями. На повестке стояло 15 вопросов, в том числе о подведении итогов по реализации основных направлений положения Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также утверждение аналогичного документа сразу на три ближайших года.По итогам заседания был утвержден план мероприятий, посвященный 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Участники Высшего Государственного совета также утвердили Программу согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 годы, а также приняли решения по отдельным вопросам реализации единой промышленной политики, в том числе по модернизации и развитию железнодорожной инфраструктуры. Правительствам Белоруссии и России определено приоритетом развитие участков инфраструктуры ОАО "РЖД" и Белорусской железной дороги для обеспечения перевозок перспективных объемов грузов из Белоруссии в направлении портов Северо-Западного региона РФ.Принято решение и о создании медиакомпании Союзного государства: планируется, что в новой медиаструктуре будут телеканал, печатные СМИ и ресурсный медиацентр.Участники ВГС также приняли резолюцию об учреждении союзной премии молодым ученым и утвердили решение о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы.Очередное, 25-е заседание пройдет 6 декабря 2024 года в Минске и будет приурочено к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, белоруссия, россия, союзное государство
Справки, Белоруссия, Россия, Союзное государство

Высший государственный совет Союзного государства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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В соответствии с Договором о создании Союзного государства, Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. В состав Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников.
Основные задачи Высшего Государственного Совета:
  • решает важнейшие вопросы развития Союзного государства;
  • образует в пределах своей компетенции органы Союзного государства, включая органы управления отраслевого и функционального характера;
  • назначает выборы в палату представителей парламента Союзного государства;
  • утверждает бюджет Союзного государства, принятый парламентом Союзного государства, и годовые отчеты о его исполнении;
  • утверждает международные договоры Союзного государства, ратифицированные парламентом;
  • утверждает государственную символику Союзного государства;
  • определяет местопребывание органов Союзного государства;
  • заслушивает ежегодный отчет председателя Совета министров о реализации принятых решений.
Высший Государственный Совет выполняет и другие функции, отнесенные к его ведению Договором о создании Союзного государства либо переданные на его рассмотрение государствами-участниками. Высший Государственный Совет в пределах своих полномочий издает декреты, постановления и директивы.
Акты Высшего Государственного Совета принимаются на основе единогласия государств-участников. Акт не является принятым, если одно из государств-участников высказалось против его принятия. Голосование на заседаниях Высшего Государственного Совета от имени государства-участника осуществляет глава государства либо лицо, им уполномоченное.
Председателем Высшего Государственного Совета является один из глав государств-участников на основе ротации если они не договорились об ином. В настоящее время функции Председателя Высшего Государственного Совета исполняет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 2000 года.
Всего проведено 24 заседания Высшего Госсовета Союзного государства, последнее из которых –29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.
В заседании приняли участие спикеры обеих палат обоих парламентов и члены правительств Беларуси и России во главе со своими председателями. На повестке стояло 15 вопросов, в том числе о подведении итогов по реализации основных направлений положения Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также утверждение аналогичного документа сразу на три ближайших года.
По итогам заседания был утвержден план мероприятий, посвященный 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Участники Высшего Государственного совета также утвердили Программу согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 годы, а также приняли решения по отдельным вопросам реализации единой промышленной политики, в том числе по модернизации и развитию железнодорожной инфраструктуры. Правительствам Белоруссии и России определено приоритетом развитие участков инфраструктуры ОАО "РЖД" и Белорусской железной дороги для обеспечения перевозок перспективных объемов грузов из Белоруссии в направлении портов Северо-Западного региона РФ.
Принято решение и о создании медиакомпании Союзного государства: планируется, что в новой медиаструктуре будут телеканал, печатные СМИ и ресурсный медиацентр.
Участники ВГС также приняли резолюцию об учреждении союзной премии молодым ученым и утвердили решение о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы.
Очередное, 25-е заседание пройдет 6 декабря 2024 года в Минске и будет приурочено к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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