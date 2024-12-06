https://ria.ru/20241206/soyuznoe-gosudarstvo-1987278239.html

Высший государственный совет Союзного государства

Высший государственный совет Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024

Высший государственный совет Союзного государства

В соответствии с Договором о создании Союзного государства, Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. В состав Высшего... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T00:31

2024-12-06T00:31

2024-12-06T00:31

справки

белоруссия

россия

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924184583_0:381:2963:2048_1920x0_80_0_0_b5cd33f5bebfcc22780d997a25e48528.jpg

В соответствии с Договором о создании Союзного государства, Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. В состав Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников.Основные задачи Высшего Государственного Совета:Высший Государственный Совет выполняет и другие функции, отнесенные к его ведению Договором о создании Союзного государства либо переданные на его рассмотрение государствами-участниками. Высший Государственный Совет в пределах своих полномочий издает декреты, постановления и директивы.Акты Высшего Государственного Совета принимаются на основе единогласия государств-участников. Акт не является принятым, если одно из государств-участников высказалось против его принятия. Голосование на заседаниях Высшего Государственного Совета от имени государства-участника осуществляет глава государства либо лицо, им уполномоченное.Председателем Высшего Государственного Совета является один из глав государств-участников на основе ротации если они не договорились об ином. В настоящее время функции Председателя Высшего Государственного Совета исполняет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 2000 года.Всего проведено 24 заседания Высшего Госсовета Союзного государства, последнее из которых –29 января 2024 года в Санкт-Петербурге. В заседании приняли участие спикеры обеих палат обоих парламентов и члены правительств Беларуси и России во главе со своими председателями. На повестке стояло 15 вопросов, в том числе о подведении итогов по реализации основных направлений положения Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также утверждение аналогичного документа сразу на три ближайших года.По итогам заседания был утвержден план мероприятий, посвященный 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Участники Высшего Государственного совета также утвердили Программу согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 годы, а также приняли решения по отдельным вопросам реализации единой промышленной политики, в том числе по модернизации и развитию железнодорожной инфраструктуры. Правительствам Белоруссии и России определено приоритетом развитие участков инфраструктуры ОАО "РЖД" и Белорусской железной дороги для обеспечения перевозок перспективных объемов грузов из Белоруссии в направлении портов Северо-Западного региона РФ.Принято решение и о создании медиакомпании Союзного государства: планируется, что в новой медиаструктуре будут телеканал, печатные СМИ и ресурсный медиацентр.Участники ВГС также приняли резолюцию об учреждении союзной премии молодым ученым и утвердили решение о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы.Очередное, 25-е заседание пройдет 6 декабря 2024 года в Минске и будет приурочено к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, белоруссия, россия, союзное государство