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Более пяти тыс волгоградских семей получили соцвыплаты на детей в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2024
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Волгоградская область
 
14:30 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/sotsvyplaty-1987722372.html
Более пяти тыс волгоградских семей получили соцвыплаты на детей в 2024 году
Более пяти тыс волгоградских семей получили соцвыплаты на детей в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2024
Более пяти тыс волгоградских семей получили соцвыплаты на детей в 2024 году
Более пяти тысяч семей в Волгоградской области получили региональные выплаты на детей на общую сумму свыше 376 миллионов рублей с января по ноябрь 2024 года,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:30
2024-12-06T14:30
волгоградская область
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 6 дек - РИА Новости. Более пяти тысяч семей в Волгоградской области получили региональные выплаты на детей на общую сумму свыше 376 миллионов рублей с января по ноябрь 2024 года, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. "Более 5 тысяч волгоградских семей получили региональные выплаты на детей. Более 376 млн рублей в январе-ноябре 2024 года составила сумма единовременных региональных выплат, которые предоставляются молодым мамам, многодетным родителям и семьям с невысокими доходами при рождении малышей", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что меры поддержки внедрены по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и соответствуют целям национального проекта "Демография". Так, например, по данным администрации, более двух тысяч молодых волгоградок получили с начала 2024 года выплату свыше 60 тысяч рублей за рождение первенца. Эта мера социальной поддержки действует в области с 2017 года — ею уже воспользовались более 22,5 тысячи женщин. Ещё 673 семьи, где подушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, получили по 61 тысяче рублей за рождение второго ребенка. По 85 тысяч рублей с начала 2024 года получили около 2,3 тысячи семей, в которых родился третий или последующий ребенок.
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волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Более пяти тыс волгоградских семей получили соцвыплаты на детей в 2024 году

Более пяти тыс волгоградских семей получили соцвыплаты в 2024 г на 376 млн руб

© iStock.com / StefaNikolicСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© iStock.com / StefaNikolic
Семья. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 6 дек - РИА Новости. Более пяти тысяч семей в Волгоградской области получили региональные выплаты на детей на общую сумму свыше 376 миллионов рублей с января по ноябрь 2024 года, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Более 5 тысяч волгоградских семей получили региональные выплаты на детей. Более 376 млн рублей в январе-ноябре 2024 года составила сумма единовременных региональных выплат, которые предоставляются молодым мамам, многодетным родителям и семьям с невысокими доходами при рождении малышей", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что меры поддержки внедрены по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и соответствуют целям национального проекта "Демография".
Так, например, по данным администрации, более двух тысяч молодых волгоградок получили с начала 2024 года выплату свыше 60 тысяч рублей за рождение первенца. Эта мера социальной поддержки действует в области с 2017 года — ею уже воспользовались более 22,5 тысячи женщин. Ещё 673 семьи, где подушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, получили по 61 тысяче рублей за рождение второго ребенка. По 85 тысяч рублей с начала 2024 года получили около 2,3 тысячи семей, в которых родился третий или последующий ребенок.
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