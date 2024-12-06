https://ria.ru/20241206/smirnov-1987627447.html
Смирнов заявил о переходе на новое место службы
Смирнов заявил о переходе на новое место службы - РИА Новости, 06.12.2024
Смирнов заявил о переходе на новое место службы
Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что переходит на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T00:49
2024-12-06T00:49
2024-12-06T00:57
курская область
политика
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965747304_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fe8a8810b97f4e968a42a1309b88d291.jpg
РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что переходит на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы поддерживать регион, содействовать его развитию.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Хинштейн."По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие… На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241206/smirnov-1987626008.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965747304_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_bf5d7690830408356cc007c00851b924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, политика, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, александр хинштейн
Курская область, Политика, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Александр Хинштейн
Смирнов заявил о переходе на новое место службы
Смирнов заявил о поддержке Курской области после перехода на новое место службы