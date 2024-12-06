https://ria.ru/20241206/smirnov-1987627447.html

Смирнов заявил о переходе на новое место службы

Смирнов заявил о переходе на новое место службы - РИА Новости, 06.12.2024

Смирнов заявил о переходе на новое место службы

Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что переходит на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T00:49

2024-12-06T00:49

2024-12-06T00:57

курская область

политика

россия

алексей смирнов (политик)

владимир путин

александр хинштейн

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РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что переходит на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы поддерживать регион, содействовать его развитию.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Хинштейн."По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие… На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241206/smirnov-1987626008.html

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курская область, политика, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, александр хинштейн