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Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора - РИА Новости, 06.12.2024
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00:17 06.12.2024 (обновлено: 00:24 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/smirnov-1987626008.html
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора - РИА Новости, 06.12.2024
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора
Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора, следует из подсчетов РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T00:17
2024-12-06T00:24
политика
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора, следует из подсчетов РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Смирнова врио губернатора 15 мая текущего года. Временной промежуток, начиная с этой даты и включая сегодняшний день, согласно подсчетам РИА Новости, составляет 205 дней. Из них 81 день Смирнов был на посту губернатора – он официально вступил в должность 16 сентября. В пятницу президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
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политика, россия, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, александр хинштейн, госдума рф
Политика, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора

Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту главы региона

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Смирнов
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алексей Смирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора, следует из подсчетов РИА Новости.
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Смирнова врио губернатора 15 мая текущего года. Временной промежуток, начиная с этой даты и включая сегодняшний день, согласно подсчетам РИА Новости, составляет 205 дней. Из них 81 день Смирнов был на посту губернатора – он официально вступил в должность 16 сентября.
В пятницу президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Хинштейн назначен врио губернатора Курской области
Вчера, 22:45
 
ПолитикаРоссияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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