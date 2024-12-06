https://ria.ru/20241206/smirnov-1987626008.html
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора - РИА Новости, 06.12.2024
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора
Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора, следует из подсчетов РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T00:17
2024-12-06T00:17
2024-12-06T00:24
политика
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
александр хинштейн
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965741525_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_f4e1f62962481c68000639e0a39f26ab.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора, следует из подсчетов РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Смирнова врио губернатора 15 мая текущего года. Временной промежуток, начиная с этой даты и включая сегодняшний день, согласно подсчетам РИА Новости, составляет 205 дней. Из них 81 день Смирнов был на посту губернатора – он официально вступил в должность 16 сентября. В пятницу президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
https://ria.ru/20241205/vrio-1987618728.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965741525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df284b986f233041978a32d6f26c2883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, александр хинштейн, госдума рф
Политика, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту главы региона