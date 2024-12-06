https://ria.ru/20241206/smirnov-1987626008.html

Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора

Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора - РИА Новости, 06.12.2024

Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора, следует из подсчетов РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T00:17

2024-12-06T00:17

2024-12-06T00:24

политика

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курская область

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора, следует из подсчетов РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Смирнова врио губернатора 15 мая текущего года. Временной промежуток, начиная с этой даты и включая сегодняшний день, согласно подсчетам РИА Новости, составляет 205 дней. Из них 81 день Смирнов был на посту губернатора – он официально вступил в должность 16 сентября. В пятницу президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

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политика, россия, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, александр хинштейн, госдума рф