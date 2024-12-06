https://ria.ru/20241206/shkola-1987815325.html

Губернатор Кубани поручил разобраться с делом о нападении в школе

Губернатор Кубани поручил разобраться с делом о нападении в школе - РИА Новости, 06.12.2024

Губернатор Кубани поручил разобраться с делом о нападении в школе

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что поручил разобраться как в школу Краснодара, где пострадали дети, пронесли холодное оружие. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:34

2024-12-06T19:34

2024-12-06T20:46

краснодарский край

происшествия

краснодар

вениамин кондратьев

россия

нападение в краснодарской школе

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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что поручил разобраться как в школу Краснодара, где пострадали дети, пронесли холодное оружие.По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы номер 94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - трое из них госпитализированы, двое имеют лёгкие травмы."Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно", - написал Кондратьев в Telegram-канале.Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проводит проверку.

https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987816909.html

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