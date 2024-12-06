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Губернатор Кубани поручил разобраться с делом о нападении в школе
Губернатор Кубани поручил разобраться с делом о нападении в школе - РИА Новости, 06.12.2024
Губернатор Кубани поручил разобраться с делом о нападении в школе
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что поручил разобраться как в школу Краснодара, где пострадали дети, пронесли холодное оружие. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:34
2024-12-06T19:34
2024-12-06T20:46
краснодарский край
происшествия
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вениамин кондратьев
россия
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что поручил разобраться как в школу Краснодара, где пострадали дети, пронесли холодное оружие.По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы номер 94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - трое из них госпитализированы, двое имеют лёгкие травмы."Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно", - написал Кондратьев в Telegram-канале.Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проводит проверку.
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краснодарский край, происшествия, краснодар, вениамин кондратьев, россия, нападение в краснодарской школе
Краснодарский край, Происшествия, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Россия, Нападение в краснодарской школе
Губернатор Кубани поручил разобраться с делом о нападении в школе
Кондратьев поручил разобраться с делом о нападении с холодным оружием в школе