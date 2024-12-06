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"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет вместе с шествием "Беларусь помнит"

"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет вместе с шествием "Беларусь помнит" - РИА Новости, 06.12.2024

"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет вместе с шествием "Беларусь помнит"

Объединенное шествие акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит" планируется провести в российских и белорусских городах в 2025 году, сообщается в материалах... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:42

2024-12-06T14:42

2024-12-06T14:42

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минск

владимир путин

акция "бессмертный полк"

белоруссия

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Объединенное шествие акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит" планируется провести в российских и белорусских городах в 2025 году, сообщается в материалах пресс-службы Кремля к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск. "Ключевым событием 2025 года станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На утверждение ВГС СГ 6 декабря 2024 года внесен план мероприятий СГ по празднованию юбилея. В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит", - сообщается в документах.

https://ria.ru/20241119/rossiya-1984594615.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, минск, владимир путин, акция "бессмертный полк", белоруссия