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"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет вместе с шествием "Беларусь помнит" - РИА Новости, 06.12.2024
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14:42 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/shestviya-1987725432.html
"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет вместе с шествием "Беларусь помнит"
"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет вместе с шествием "Беларусь помнит" - РИА Новости, 06.12.2024
"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет вместе с шествием "Беларусь помнит"
Объединенное шествие акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит" планируется провести в российских и белорусских городах в 2025 году, сообщается в материалах... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:42
2024-12-06T14:42
в мире
россия
минск
владимир путин
акция "бессмертный полк"
белоруссия
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Объединенное шествие акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит" планируется провести в российских и белорусских городах в 2025 году, сообщается в материалах пресс-службы Кремля к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск. "Ключевым событием 2025 года станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На утверждение ВГС СГ 6 декабря 2024 года внесен план мероприятий СГ по празднованию юбилея. В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит", - сообщается в документах.
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в мире, россия, минск, владимир путин, акция "бессмертный полк", белоруссия
В мире, Россия, Минск, Владимир Путин, Акция "Бессмертный полк", Белоруссия
"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет вместе с шествием "Беларусь помнит"

РФ и Белоруссия соединят шествия "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит" в 2025 г

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Москве
Участники акции Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участники акции "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Объединенное шествие акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит" планируется провести в российских и белорусских городах в 2025 году, сообщается в материалах пресс-службы Кремля к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск.
«
"Ключевым событием 2025 года станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На утверждение ВГС СГ 6 декабря 2024 года внесен план мероприятий СГ по празднованию юбилея. В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит", - сообщается в документах.
Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Любимова рассказала о мероприятиях в честь 80-летия Победы
19 ноября, 14:43
 
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