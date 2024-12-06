https://ria.ru/20241206/sg-1987774989.html
Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом
Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом - РИА Новости, 06.12.2024
Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом
Декрет высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписан в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:15
2024-12-06T17:15
2024-12-06T17:16
минск
москва
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987766924_0:200:3285:2047_1920x0_80_0_0_13b43e5ebb68ae24ee6b141541c953a5.jpg
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Декрет высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписан в пятницу в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, по итогам заседания высшего госсовета СГ в белорусской столице приняты постановления ВГС о поправках в положение о постоянном комитете Союзного государства, об основных вопросах к заседаниям Высшего госсовета на 2025 год и о выполнении решений ВГС.
https://ria.ru/20241206/proekt-1987745492.html
минск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987766924_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_365f6d1ca88c1db9a2e1380334e70c65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, москва
Минск, Москва, Союзное государство
Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом
Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом в СГ