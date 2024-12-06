https://ria.ru/20241206/sg-1987774989.html

Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом

Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом - РИА Новости, 06.12.2024

Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом

Декрет высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписан в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:15

2024-12-06T17:15

2024-12-06T17:16

минск

москва

союзное государство

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Декрет высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписан в пятницу в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, по итогам заседания высшего госсовета СГ в белорусской столице приняты постановления ВГС о поправках в положение о постоянном комитете Союзного государства, об основных вопросах к заседаниям Высшего госсовета на 2025 год и о выполнении решений ВГС.

https://ria.ru/20241206/proekt-1987745492.html

минск

москва

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минск, москва