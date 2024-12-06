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Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
17:15 06.12.2024 (обновлено: 17:16 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/sg-1987774989.html
Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом
Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом - РИА Новости, 06.12.2024
Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом
Декрет высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписан в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:15
2024-12-06T17:16
минск
москва
союзное государство
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Декрет высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписан в пятницу в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, по итогам заседания высшего госсовета СГ в белорусской столице приняты постановления ВГС о поправках в положение о постоянном комитете Союзного государства, об основных вопросах к заседаниям Высшего госсовета на 2025 год и о выполнении решений ВГС.
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минск, москва
Минск, Москва, Союзное государство
Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом

Москва и Минск согласовали меры по борьбе с незаконным импортом в СГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Декрет высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписан в пятницу в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, по итогам заседания высшего госсовета СГ в белорусской столице приняты постановления ВГС о поправках в положение о постоянном комитете Союзного государства, об основных вопросах к заседаниям Высшего госсовета на 2025 год и о выполнении решений ВГС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов
Вчера, 15:39
 
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