https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987627130.html

Кандидат в президенты Румынии призвал США уважать суверенитет страны

Кандидат в президенты Румынии призвал США уважать суверенитет страны - РИА Новости, 06.12.2024

Кандидат в президенты Румынии призвал США уважать суверенитет страны

Независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеордеску заявил, что приветствует внимание США к событиям в стране, но подчеркнул, что любые попытки... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T00:41

2024-12-06T00:41

2024-12-06T00:41

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КИШИНЕВ, 6 дек – РИА Новости. Независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеордеску заявил, что приветствует внимание США к событиям в стране, но подчеркнул, что любые попытки внешнего вмешательства недопустимы. В среду госдепартамент США заявил, что Вашингтон пристально следит за президентскими выборами в Румынии и предостерегает страну от возможного отказа от прозападного курса. США также выразили обеспокоенность отчетом Верховного совета национальной обороны Румынии, в котором утверждается о якобы имевшей место активности России в киберпространстве вокруг избирательного процесса в этой стране. В этой связи госдеп призвал провести тщательное расследование данных из отчета для обеспечения прозрачности выборов. "Конечно, я рад, что наш главный партнер, Соединенные Штаты Америки, внимательно следят за ситуацией в нашей стране. Конечно, мы никогда не допустим вмешательства какого-либо государства во внутренние и демократические дела нашей страны. Однако на посту президента я всегда буду смотреть с восхищением и дружбой на США и администрацию Трампа. Мы всегда будем объединены общими ценностями и идеалами", — сказал Джеорджеску в видеообращении на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также отметил, что намерен защищать интересы Румынии на международной арене, сохраняя баланс между национальным суверенитетом и стратегическим партнерством с другими странами. Ранее Джеорджеску заявлял, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Он также считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты. Джеорджеску по итогам первого тура президентских выборов, прошедшего 24 ноября, занял первое место, получив 22,94% голосов, у Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987626955.html

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в мире, румыния, сша, россия, евросоюз, нато, facebook