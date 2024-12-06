https://ria.ru/20241206/rospotrebnadzor-1987659121.html

Роспотребнадзор опроверг данные о регистрации препарата от рака

Роспотребнадзор опроверг данные о регистрации препарата от рака - РИА Новости, 06.12.2024

Роспотребнадзор опроверг данные о регистрации препарата от рака

Препарат "Пептид Т-1", который распространяли под видом средства для уничтожения раковых клеток, не имеет свидетельства о государственной регистрации в качестве РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:41

2024-12-06T09:41

2024-12-06T09:41

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Препарат "Пептид Т-1", который распространяли под видом средства для уничтожения раковых клеток, не имеет свидетельства о государственной регистрации в качестве биологически активной добавки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале. Ранее газета "Известия" сообщала, что сотни пациентов в России покупали БАД "Пептид Т-1", который широко рекламировался в соцсетях как препарат для "специфической борьбы и уничтожения раковых клеток". По данным издания, пострадавшие думали, что участвуют в клинических испытаниях нового средства от рака и платили за него по 10 тысяч рублей за флакон, но после курса приема их состояние ухудшилось. "Роспотребнадзор сообщает, что в Едином реестре свидетельства о государственной регистрации продукции с наименованием "Пептиды Т-1" отсутствуют. Ведомством государственная регистрация БАД с указанным наименованием не проводилась", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор запросил у издания все имеющиеся документы, подтверждающие указанную в публикации информацию.

https://ria.ru/20241202/uchenye-1986798248.html

https://ria.ru/20240822/bad-1967695023.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)