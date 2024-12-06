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Роспотребнадзор опроверг данные о регистрации препарата от рака - РИА Новости, 06.12.2024
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09:41 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/rospotrebnadzor-1987659121.html
Роспотребнадзор опроверг данные о регистрации препарата от рака
Роспотребнадзор опроверг данные о регистрации препарата от рака - РИА Новости, 06.12.2024
Роспотребнадзор опроверг данные о регистрации препарата от рака
Препарат "Пептид Т-1", который распространяли под видом средства для уничтожения раковых клеток, не имеет свидетельства о государственной регистрации в качестве РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:41
2024-12-06T09:41
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Препарат "Пептид Т-1", который распространяли под видом средства для уничтожения раковых клеток, не имеет свидетельства о государственной регистрации в качестве биологически активной добавки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале. Ранее газета "Известия" сообщала, что сотни пациентов в России покупали БАД "Пептид Т-1", который широко рекламировался в соцсетях как препарат для "специфической борьбы и уничтожения раковых клеток". По данным издания, пострадавшие думали, что участвуют в клинических испытаниях нового средства от рака и платили за него по 10 тысяч рублей за флакон, но после курса приема их состояние ухудшилось. "Роспотребнадзор сообщает, что в Едином реестре свидетельства о государственной регистрации продукции с наименованием "Пептиды Т-1" отсутствуют. Ведомством государственная регистрация БАД с указанным наименованием не проводилась", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор запросил у издания все имеющиеся документы, подтверждающие указанную в публикации информацию.
https://ria.ru/20241202/uchenye-1986798248.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опроверг данные о регистрации препарата от рака

Роспотребнадзор опроверг данные о регистрации препарата от рака "Пептид Т-1"

© iStock.com / Artem StepanovТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© iStock.com / Artem Stepanov
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Препарат "Пептид Т-1", который распространяли под видом средства для уничтожения раковых клеток, не имеет свидетельства о государственной регистрации в качестве биологически активной добавки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.
Ранее газета "Известия" сообщала, что сотни пациентов в России покупали БАД "Пептид Т-1", который широко рекламировался в соцсетях как препарат для "специфической борьбы и уничтожения раковых клеток". По данным издания, пострадавшие думали, что участвуют в клинических испытаниях нового средства от рака и платили за него по 10 тысяч рублей за флакон, но после курса приема их состояние ухудшилось.
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"Роспотребнадзор сообщает, что в Едином реестре свидетельства о государственной регистрации продукции с наименованием "Пептиды Т-1" отсутствуют. Ведомством государственная регистрация БАД с указанным наименованием не проводилась", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор запросил у издания все имеющиеся документы, подтверждающие указанную в публикации информацию.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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