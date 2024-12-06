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Уровень радионуклидов в водах Японского моря не превышает нормативов
Уровень радионуклидов в водах Японского моря не превышает нормативов - РИА Новости, 06.12.2024
Уровень радионуклидов в водах Японского моря не превышает нормативов
Специалисты по итогам исследований очередных проб после сброса с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии установили, что уровень радионуклидов в водах Японского... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:50
2024-12-06T03:50
2024-12-06T11:37
японское море
япония
приморский край
фукусима-1
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
аэс "фукусима"
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Специалисты по итогам исследований очередных проб после сброса с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии установили, что уровень радионуклидов в водах Японского моря и в добытой в Тихоокеанском регионе рыбе не превышает нормативов, сообщает управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. "В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" за 2024 год в акватории Японского моря было исследовано 72 пробы морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года, что соответствует нормативам", - говорится в сообщении. Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, – минтая, тихоокеанского лосося, трески. "В текущем году было исследовано 112 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - отмечает управление. За 11 месяцев 2024 года на территориях населенных пунктов в 20 районах Приморья проведено 1860 замеров мощности дозы гамма-излучения. Установлено, что гамма-фон не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час при максимальном значении в 0,15 мкЗв/час.
https://ria.ru/20240917/fukusima-1973098872.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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японское море, япония, приморский край, фукусима-1, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэс "фукусима"
Японское море, Япония, Приморский край, Фукусима-1, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), АЭС "Фукусима"
Уровень радионуклидов в водах Японского моря не превышает нормативов
Роспотребнадзор: уровень радионуклидов в водах Японского моря не превышает норм
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Специалисты по итогам исследований очередных проб после сброса с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии установили, что уровень радионуклидов в водах Японского моря и в добытой в Тихоокеанском регионе рыбе не превышает нормативов, сообщает управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
"В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима
" за 2024 год в акватории Японского моря
было исследовано 72 пробы морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года, что соответствует нормативам", - говорится в сообщении.
Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, – минтая, тихоокеанского лосося, трески.
"В текущем году было исследовано 112 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - отмечает управление.
За 11 месяцев 2024 года на территориях населенных пунктов в 20 районах Приморья проведено 1860 замеров мощности дозы гамма-излучения. Установлено, что гамма-фон не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час при максимальном значении в 0,15 мкЗв/час.