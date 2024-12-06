Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок
Сургутский район попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок по итогам 2024 г
Города России. Сургут. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в третий раз попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок, по итогам 2024 года власти совершили рекордные 8 тысяч закупок, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
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"Сургутский район в третий раз лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок… В сегменте "Муниципальные заказчики" обошел 80 претендентов и получил 5 863 балла – это наивысший, "Гарантированный" уровень прозрачности закупок. Муниципалитет опередил крупные города и столицы регионов. Например Тюмень, Екатеринбург, Великий Новгород, Красноярск, Новосибирск, Салехард, Казань, Сочи", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по итогам 2024 года муниципалитет совершил рекордные 8 тысяч закупок почти на 9 миллиардов рублей – это самое высокое значение за всю историю Сургутского района. Как подчеркнул Трубецкой, Сургутский район участвует в данном рейтинге шесть лет, за это время он повысил свой уровень прозрачности закупок с базового до гарантированного, при этом наивысший уровень присуждается муниципалитету третий год подряд.
По словам главы муниципалитета, стратегия повышения эффективности системы закупок Сургутского района основана на комплексном подходе к регулированию закупочных процедур и позволяет сокращать объем неконкурентных закупок.