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Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 06.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:30 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/reyting-1987814634.html
Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок
Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 06.12.2024
Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в третий раз попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок, по итогам 2024 года власти... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:30
2024-12-06T19:30
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
тюмень
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в третий раз попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок, по итогам 2024 года власти совершили рекордные 8 тысяч закупок, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район в третий раз лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок… В сегменте "Муниципальные заказчики" обошел 80 претендентов и получил 5 863 балла – это наивысший, "Гарантированный" уровень прозрачности закупок. Муниципалитет опередил крупные города и столицы регионов. Например Тюмень, Екатеринбург, Великий Новгород, Красноярск, Новосибирск, Салехард, Казань, Сочи", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он отметил, что по итогам 2024 года муниципалитет совершил рекордные 8 тысяч закупок почти на 9 миллиардов рублей – это самое высокое значение за всю историю Сургутского района. Как подчеркнул Трубецкой, Сургутский район участвует в данном рейтинге шесть лет, за это время он повысил свой уровень прозрачности закупок с базового до гарантированного, при этом наивысший уровень присуждается муниципалитету третий год подряд. По словам главы муниципалитета, стратегия повышения эффективности системы закупок Сургутского района основана на комплексном подходе к регулированию закупочных процедур и позволяет сокращать объем неконкурентных закупок.
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экономика, сургутский район, тюмень, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Сургутский район, Тюмень, Ханты-Мансийский автономный округ
Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок

Сургутский район попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок по итогам 2024 г

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в третий раз попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок, по итогам 2024 года власти совершили рекордные 8 тысяч закупок, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«
"Сургутский район в третий раз лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок… В сегменте "Муниципальные заказчики" обошел 80 претендентов и получил 5 863 балла – это наивысший, "Гарантированный" уровень прозрачности закупок. Муниципалитет опередил крупные города и столицы регионов. Например Тюмень, Екатеринбург, Великий Новгород, Красноярск, Новосибирск, Салехард, Казань, Сочи", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по итогам 2024 года муниципалитет совершил рекордные 8 тысяч закупок почти на 9 миллиардов рублей – это самое высокое значение за всю историю Сургутского района. Как подчеркнул Трубецкой, Сургутский район участвует в данном рейтинге шесть лет, за это время он повысил свой уровень прозрачности закупок с базового до гарантированного, при этом наивысший уровень присуждается муниципалитету третий год подряд.
По словам главы муниципалитета, стратегия повышения эффективности системы закупок Сургутского района основана на комплексном подходе к регулированию закупочных процедур и позволяет сокращать объем неконкурентных закупок.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаСургутский районТюменьХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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