https://ria.ru/20241206/reyting-1987814634.html

Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок

Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 06.12.2024

Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в третий раз попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок, по итогам 2024 года власти... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:30

2024-12-06T19:30

2024-12-06T19:30

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

тюмень

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в третий раз попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок, по итогам 2024 года власти совершили рекордные 8 тысяч закупок, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район в третий раз лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок… В сегменте "Муниципальные заказчики" обошел 80 претендентов и получил 5 863 балла – это наивысший, "Гарантированный" уровень прозрачности закупок. Муниципалитет опередил крупные города и столицы регионов. Например Тюмень, Екатеринбург, Великий Новгород, Красноярск, Новосибирск, Салехард, Казань, Сочи", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он отметил, что по итогам 2024 года муниципалитет совершил рекордные 8 тысяч закупок почти на 9 миллиардов рублей – это самое высокое значение за всю историю Сургутского района. Как подчеркнул Трубецкой, Сургутский район участвует в данном рейтинге шесть лет, за это время он повысил свой уровень прозрачности закупок с базового до гарантированного, при этом наивысший уровень присуждается муниципалитету третий год подряд. По словам главы муниципалитета, стратегия повышения эффективности системы закупок Сургутского района основана на комплексном подходе к регулированию закупочных процедур и позволяет сокращать объем неконкурентных закупок.

сургутский район

тюмень

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сургутский район, тюмень, ханты-мансийский автономный округ