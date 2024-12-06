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Защемление в шее: что делать, причины, симптомы, лечение
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18:39 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/radikulopatiya-1769628336.html
Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения
Защемление в шее: что делать, причины, симптомы, лечение
Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения
Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, если защемило шею с левой или с РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:39
2024-12-06T18:39
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, если защемило шею с левой или с правой стороны, какие действия стоит предпринять в домашних условиях перед тем, как посетить врача, о чем говорят боли в шее после сна, способы лечения шейной радикулопатии и ее профилактика, — в материале РИА Новости.Защемление в шееШейная радикулопатия — именно таким термином в практической медицине обозначается состояние, про которое в народе говорят "заклинило шею". Возникает оно из-за сдавливания спинномозговых нервных корешков. Это патологический процесс, при котором становится больно наклонить или повернуть голову. Неприятные ощущения часто носят асимметричный характер — могут появляться с одной стороны, усиливаются при пальпации (прощупывании, надавливании) или движениях головой. ПричиныПричин, по которым происходит сдавливание нервных окончаний, немало, но к основной группе относятся изменения в позвоночном столбе. Прежде всего, это остеохондроз, межпозвоночные грыжи, спондилез (изменение ткани позвоночника) и сопутствующие им осложнения.Основные причины защемления нервных корешков:"Если не было прямых травм шеи, то боли в ней — компенсаторные, так как эта часть тела из-за своей подвижности подстраивается под изменения в других отделах позвоночника, — поясняет Жан Шоломицкий, остеопат, невролог, энерготерапевт. — Если у человека есть проблемы с кишечником, то он рефлекторно будет сутулиться, чтобы ослабить напряжение брюшной стенки. Наше тело будет стремиться это компенсировать, мышцы начнут выравнивать тело, и шея будет последним звеном в этой цепи. Если ситуация с внутренними органами не меняется, то в шее постепенно накапливается усталость и возникает боль".Симптомы и признакиЗащемление спинномозгового нерва происходит в шейном отделе позвоночника. Симптомы проявляются внезапно или нарастают постепенно, усиливаются при физических нагрузках или движении. Болевой синдром возникает в областях, где есть нервы затронутых сдавливанием корешков: шее, затылке и теменной части, руке (лопатке, плече), а иногда и в грудной клетке. Также возможны головные боли и головокружения — из-за нарушения кровоснабжения мозга позвоночными артериями. Характерное поведение при защемлении шеи — когда повернуть голову удается только вместе с корпусом.Жан Шоломицкий отмечает, что, помимо травм и неврологических причин, цервикалгия — боль в шейном отделе — может появиться и как отраженная от внутренних органов: "Ко второму позвонку крепится блуждающий нерв. Он же подходит практически ко всем органам брюшной полости и передает информацию о них в центральную нервную систему. Если какой-то орган напряжен, то сигнал об этом идет в мозг. При этом импульс передается и на те ветви нерва, которые крепятся к мышцам. Они напрягаются и со временем начинают болеть".Чуть ниже блуждающего расположен диафрагмальный нерв. Его ветви крепятся к мышцам шеи и плечевого пояса, а также подходят к диафрагме и органам возле нее — печени, желчному пузырю, пищеводу и желудку. Таким образом, по словам эксперта, проблемы с желудком и пищеводом будут отражаться на левой стороне шеи. Проблемы с желчным пузырем — на правой.Врач говорит, что это становится особенно заметно после новогодних праздников: люди приходят с жалобами на боль в шее, которая уменьшается при манипуляциях с желчным пузырем.Что делать в домашних условияхПервым делом больной должен свести к минимуму болевые ощущения, принять горизонтальное положение и вызвать врача. До прибытия специалиста не рекомендовано заниматься самолечением и не предпринимать никаких действий: даже стараться размять шею или делать компресс. Только невролог или травматолог может назначить соответствующее лечение после проведения обследования.Заболевания, связанные с защемлением шеиСимптом может быть связан со многими заболеваниями:Осложнения и последствияСпециалисты отмечают разные степени тяжести шейной радикулопатии: от малосимптомных форм до онемения одной из рук. Причиной сильных спазмов и нарушения двигательной активности множество. Заниматься самолечением в таких случаях крайне опасно, ведь при защемлении могут быть затронуты жизненно важные структуры. Также не нужно надеяться, что все пройдет само.Когда следует обратиться к врачуЕсли шею заклинивает только по утрам, а после пробуждения проблема разрешается сама собой, то причиной, скорее всего, служат физиологические факторы — неудобная кровать или подушка. В этом случае достаточно позаботиться об организации места для сна. Во всех других ситуациях требуется визит к врачу, так как состояние может резко усугубиться.Необходимо обратиться к специалисту сразу, если появляются следующие симптомы, даже слабо выраженные:К какому врачу обратитьсяПри защемлении шейного нерва лечением занимается невролог, который может направить больного на консультацию к узким специалистам — травматологу, ортопеду, ревматологу или ангиологу. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.ДиагностикаВрач-невролог начинает диагностику со сбора анамнеза — сведений о жизни и болезни пациента. Специалист диагностирует защемление при первичном осмотре и прощупывании пораженного участка: обычно повернуть голову в одну или обе стороны трудно из-за боли, возможен отек.Но чтобы точнее определить участок сдавливания и степень поражения нерва, доктор обязательно назначит дополнительные исследования:ЛечениеНесмотря на различные причины возникновения спазма в шейном отделе, на первом этапе в любом случае необходимо ограничить передвижения и наложить специальный фиксирующий воротник. Нужно обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы поставить диагноз и подобрать соответствующее лечение.Терапия цервикалгии включает три этапа:Мази и компрессыСогревающие или охлаждающие гели, кремы, мази и компрессы наносят и накладывают на пораженные участки для обезболивания, уменьшения отечности и снижения воспаления. Но они противопоказаны в период обострения (в первые часы или сутки защемления — точнее скажет врач). Однако затем мази улучшают кровоснабжение в патологическом очаге, купируют боль, восстанавливают мышечный тонус.МассажМассаж при защемлении нерва шейного отдела позвоночника устраняет мышечные спазмы, избавляет от чувства скованности, уменьшает отек тканей в области шеи, нормализует лимфоток и улучшает кровообращение. Для снятия напряжения разминают, в том числе самостоятельно, так называемую воротниковую зону."Если шея болит от постоянного поднятия тяжестей (в том числе и маленьких детей мамами), помогает профилактика. Полезно завести привычку разминать эту часть тела по утрам, в течение дня, аккуратно растягивать ее в разных направлениях. Для этого нужно наклонить голову и оставаться в этом положении 15-20 секунд. Движение без нагрузки помогает улучшить обменные процессы в мышцах", — советует Жан Шоломицкий.Мануальная терапияМануальный терапевт в случае защемления шеи, как правило, делает пациенту скелетное вытяжение — эта техника расширяет межпозвоночные отверстия. Предварительно врач должен назначить томографию или рентген позвоночника, чтобы не навредить человеку и не усугубить ситуацию. Мануальная терапия не рекомендована на стадии обострения.ТаблеткиОбезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных лекарственных средств назначают, когда нужно:УпражненияЧтобы снять боли в шее, можно делать такие упражнения (если двигательная активность не запрещена лечащим врачом):Рекомендуется делать каждое упражнение пять раз дважды в день в течение двух недель. Лечебная физкультура поможет укрепить мышцы шеи и снять спазм. Для достижения наилучшего результата необходимо подбирать комплекс упражнений индивидуально и проконсультироваться с врачом."Вырабатывайте привычку носить тяжести (пакеты из магазина, сумки), полностью расслабив плечо. А если еще немного наклонить голову в противоположную сторону, то получится полезное упражнение для растяжения шеи", — советует остеопат.Физиотерапевтическое лечениеВ комплексе с медикаментозным лечением врач может назначить физиотерапию курсом от 10 до 12 процедур. Это могут быть электрофорез, магнитотерапия, детензор-терапия, лазерная терапия, ультравысокочастотная терапия, вибротерапия, гирудотерапия и бальнеологическое лечение. Методы способствуют нормализации кровообращения, регенерации тканей и повышению местного иммунитета.Хирургическое вмешательствоТакая мера лечения защемления нерва применяется при врожденных патологиях опорно-двигательной системы, разрыве мышц и связочного аппарата шеи, опухолях и костных разрастаний на позвонках. Показаниями к оперативному вмешательству также служат сенсорные симптомы (парестезии и корешковая боль), изменение рефлексов и дефицит моторики в случае продолжительного лечения (не менее шести недель), включая мази, компрессы, таблетки, инъекции, физиотерапию.ПрофилактикаПрофилактика ситуаций, в которых болит шея и трудно повернуть голову, сводятся к следующим правилам:Рекомендации врачей"Проснулись — потянитесь, — говорит Жан Шоломицкий. — Это нейтрализует застойные явления после неподвижности во время сна. Так вы гармонизируете организм, его обменные процессы". Эксперт подчеркивает, что на здоровье позвоночника благоприятно влияют занятия йогой и пилатесом, гимнастикой и плаванием, подтягивание на турнике, велопрогулки, ходьба и танцы.
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Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения

© iStock.com / Cecilie_ArcursЗащемило шею
Защемило шею - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© iStock.com / Cecilie_Arcurs
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Оглавление
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, если защемило шею с левой или с правой стороны, какие действия стоит предпринять в домашних условиях перед тем, как посетить врача, о чем говорят боли в шее после сна, способы лечения шейной радикулопатии и ее профилактика, — в материале РИА Новости.

Защемление в шее

Шейная радикулопатия — именно таким термином в практической медицине обозначается состояние, про которое в народе говорят "заклинило шею". Возникает оно из-за сдавливания спинномозговых нервных корешков. Это патологический процесс, при котором становится больно наклонить или повернуть голову. Неприятные ощущения часто носят асимметричный характер — могут появляться с одной стороны, усиливаются при пальпации (прощупывании, надавливании) или движениях головой.
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Причины

Причин, по которым происходит сдавливание нервных окончаний, немало, но к основной группе относятся изменения в позвоночном столбе. Прежде всего, это остеохондроз, межпозвоночные грыжи, спондилез (изменение ткани позвоночника) и сопутствующие им осложнения.
Основные причины защемления нервных корешков:
  • врожденные и приобретенные патологии (недостаточность позвоночной артерии, кривошея);
  • недостаточная двигательная активность и нарушение осанки;
  • избыточные нагрузки и мышечные спазмы;
  • нарушение обменных процессов в организме;
  • опухолевые заболевания (нейрофибромы);
  • локальное или общее переохлаждение;
  • травмы шейного отдела (например, хлыстовая);
  • болезни суставов позвоночника (остеохондроз, артрит, артроз).
"Если не было прямых травм шеи, то боли в ней — компенсаторные, так как эта часть тела из-за своей подвижности подстраивается под изменения в других отделах позвоночника, — поясняет Жан Шоломицкий, остеопат, невролог, энерготерапевт. — Если у человека есть проблемы с кишечником, то он рефлекторно будет сутулиться, чтобы ослабить напряжение брюшной стенки. Наше тело будет стремиться это компенсировать, мышцы начнут выравнивать тело, и шея будет последним звеном в этой цепи. Если ситуация с внутренними органами не меняется, то в шее постепенно накапливается усталость и возникает боль".
© iStock.com / PeopleImagesБоль в шее
Боль в шее - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / PeopleImages
Боль в шее

Симптомы и признаки

Защемление спинномозгового нерва происходит в шейном отделе позвоночника. Симптомы проявляются внезапно или нарастают постепенно, усиливаются при физических нагрузках или движении. Болевой синдром возникает в областях, где есть нервы затронутых сдавливанием корешков: шее, затылке и теменной части, руке (лопатке, плече), а иногда и в грудной клетке. Также возможны головные боли и головокружения — из-за нарушения кровоснабжения мозга позвоночными артериями. Характерное поведение при защемлении шеи — когда повернуть голову удается только вместе с корпусом.
Жан Шоломицкий отмечает, что, помимо травм и неврологических причин, цервикалгия — боль в шейном отделе — может появиться и как отраженная от внутренних органов: "Ко второму позвонку крепится блуждающий нерв. Он же подходит практически ко всем органам брюшной полости и передает информацию о них в центральную нервную систему. Если какой-то орган напряжен, то сигнал об этом идет в мозг. При этом импульс передается и на те ветви нерва, которые крепятся к мышцам. Они напрягаются и со временем начинают болеть".
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Чуть ниже блуждающего расположен диафрагмальный нерв. Его ветви крепятся к мышцам шеи и плечевого пояса, а также подходят к диафрагме и органам возле нее — печени, желчному пузырю, пищеводу и желудку. Таким образом, по словам эксперта, проблемы с желудком и пищеводом будут отражаться на левой стороне шеи. Проблемы с желчным пузырем — на правой.
Врач говорит, что это становится особенно заметно после новогодних праздников: люди приходят с жалобами на боль в шее, которая уменьшается при манипуляциях с желчным пузырем.

Что делать в домашних условиях

Первым делом больной должен свести к минимуму болевые ощущения, принять горизонтальное положение и вызвать врача. До прибытия специалиста не рекомендовано заниматься самолечением и не предпринимать никаких действий: даже стараться размять шею или делать компресс. Только невролог или травматолог может назначить соответствующее лечение после проведения обследования.
© iStock.com / yacobchukЖенщина с болью в шее на приеме у врача
Женщина с болью в шее на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / yacobchuk
Женщина с болью в шее на приеме у врача

Заболевания, связанные с защемлением шеи

Симптом может быть связан со многими заболеваниями:
  • остеохондроз шейного отдела позвоночника;
  • миозит — воспаление шейных мышц;
  • спондилолистез — смещение одного или нескольких позвонков относительно друг друга;
  • артрит — воспаление суставов позвоночника;
  • травма шеи — повреждение тканей в результате удара, падения;
  • атеросклероз, тромбоз, аневризма или спазм сосудов.

Осложнения и последствия

Специалисты отмечают разные степени тяжести шейной радикулопатии: от малосимптомных форм до онемения одной из рук. Причиной сильных спазмов и нарушения двигательной активности множество. Заниматься самолечением в таких случаях крайне опасно, ведь при защемлении могут быть затронуты жизненно важные структуры. Также не нужно надеяться, что все пройдет само.
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Когда следует обратиться к врачу

Если шею заклинивает только по утрам, а после пробуждения проблема разрешается сама собой, то причиной, скорее всего, служат физиологические факторы — неудобная кровать или подушка. В этом случае достаточно позаботиться об организации места для сна. Во всех других ситуациях требуется визит к врачу, так как состояние может резко усугубиться.
Необходимо обратиться к специалисту сразу, если появляются следующие симптомы, даже слабо выраженные:
  • боль в шейном отделе позвоночника;
  • головные боли и головокружение;
  • иррадиирующая (отраженная, отдающая) боль в лопатке, плече или руке;
  • мышечная слабость, нарушение или потеря рефлексов;
  • парестезия (онемение);
  • моторная и сенсорная дисфункция — нарушение чувствительности и движений в шее и руках.

К какому врачу обратиться

При защемлении шейного нерва лечением занимается невролог, который может направить больного на консультацию к узким специалистам — травматологу, ортопеду, ревматологу или ангиологу. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.

Диагностика

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Забор крови
Врач-невролог начинает диагностику со сбора анамнеза — сведений о жизни и болезни пациента. Специалист диагностирует защемление при первичном осмотре и прощупывании пораженного участка: обычно повернуть голову в одну или обе стороны трудно из-за боли, возможен отек.
Но чтобы точнее определить участок сдавливания и степень поражения нерва, доктор обязательно назначит дополнительные исследования:
  • общий анализ крови;
  • рентгенографию;
  • компьютерную томографию;
  • электромиографию.

Лечение

Несмотря на различные причины возникновения спазма в шейном отделе, на первом этапе в любом случае необходимо ограничить передвижения и наложить специальный фиксирующий воротник. Нужно обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы поставить диагноз и подобрать соответствующее лечение.
Терапия цервикалгии включает три этапа:
  • применение лекарственных средств для снятия воспаления и устранения спазмов;
  • физиотерапия, направленная на улучшение кровотока;
  • лечебная физкультура для профилактики и закрепления результата.

Мази и компрессы

Согревающие или охлаждающие гели, кремы, мази и компрессы наносят и накладывают на пораженные участки для обезболивания, уменьшения отечности и снижения воспаления. Но они противопоказаны в период обострения (в первые часы или сутки защемления — точнее скажет врач). Однако затем мази улучшают кровоснабжение в патологическом очаге, купируют боль, восстанавливают мышечный тонус.
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Массаж

Массаж при защемлении нерва шейного отдела позвоночника устраняет мышечные спазмы, избавляет от чувства скованности, уменьшает отек тканей в области шеи, нормализует лимфоток и улучшает кровообращение. Для снятия напряжения разминают, в том числе самостоятельно, так называемую воротниковую зону.
"Если шея болит от постоянного поднятия тяжестей (в том числе и маленьких детей мамами), помогает профилактика. Полезно завести привычку разминать эту часть тела по утрам, в течение дня, аккуратно растягивать ее в разных направлениях. Для этого нужно наклонить голову и оставаться в этом положении 15-20 секунд. Движение без нагрузки помогает улучшить обменные процессы в мышцах", — советует Жан Шоломицкий.

Мануальная терапия

Мануальный терапевт в случае защемления шеи, как правило, делает пациенту скелетное вытяжение — эта техника расширяет межпозвоночные отверстия. Предварительно врач должен назначить томографию или рентген позвоночника, чтобы не навредить человеку и не усугубить ситуацию. Мануальная терапия не рекомендована на стадии обострения.
© iStock.com / Zorica NastasicМануальная терапия
Мануальная терапия - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / Zorica Nastasic
Мануальная терапия

Таблетки

Обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных лекарственных средств назначают, когда нужно:
  • устранить боль;
  • снизить гипертонус;
  • снять воспаление;
  • улучшить кровоток;
  • восстановить поврежденные нервные волокна.

Упражнения

Чтобы снять боли в шее, можно делать такие упражнения (если двигательная активность не запрещена лечащим врачом):
  1. 1.
    Медленный наклон головы вперед, затем назад. Плечи держать неподвижно.
  2. 2.
    Наклон головы сначала к одному плечу, а затем к другому. Медленно поворачивать голову из стороны в сторону.
  3. 3.
    Положить руки на шею и оказывать легкое сопротивление наклону головы вправо, влево, вперед и назад. Удерживать ладонь в течение пяти секунд.
  4. 4.
    Пожимать плечами, удерживая в руках, опущенных вниз, груз весом полтора-два килограмма.
Рекомендуется делать каждое упражнение пять раз дважды в день в течение двух недель. Лечебная физкультура поможет укрепить мышцы шеи и снять спазм. Для достижения наилучшего результата необходимо подбирать комплекс упражнений индивидуально и проконсультироваться с врачом.
"Вырабатывайте привычку носить тяжести (пакеты из магазина, сумки), полностью расслабив плечо. А если еще немного наклонить голову в противоположную сторону, то получится полезное упражнение для растяжения шеи", — советует остеопат.
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Физиотерапевтическое лечение

В комплексе с медикаментозным лечением врач может назначить физиотерапию курсом от 10 до 12 процедур. Это могут быть электрофорез, магнитотерапия, детензор-терапия, лазерная терапия, ультравысокочастотная терапия, вибротерапия, гирудотерапия и бальнеологическое лечение. Методы способствуют нормализации кровообращения, регенерации тканей и повышению местного иммунитета.

Хирургическое вмешательство

Такая мера лечения защемления нерва применяется при врожденных патологиях опорно-двигательной системы, разрыве мышц и связочного аппарата шеи, опухолях и костных разрастаний на позвонках. Показаниями к оперативному вмешательству также служат сенсорные симптомы (парестезии и корешковая боль), изменение рефлексов и дефицит моторики в случае продолжительного лечения (не менее шести недель), включая мази, компрессы, таблетки, инъекции, физиотерапию.

Профилактика

© iStock.com / Jacob WackerhausenДевушка плавает на спине в бассейне
Девушка плавает на спине в бассейне - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© iStock.com / Jacob Wackerhausen
Девушка плавает на спине в бассейне
Профилактика ситуаций, в которых болит шея и трудно повернуть голову, сводятся к следующим правилам:
  • регулярно и своевременно посещать врача, чтобы выявить патологии на ранних стадиях;
  • не допускать чрезмерных нагрузок на позвоночник, избегать травм и не поднимать тяжести;
  • вести активный образ жизни, правильно питаться и следить за весом;
  • держать осанку и заботиться о положении, которое шея принимает во время сна;
  • остерегаться переохлаждения, сквозняков и резких перепадов температур;
  • посещать бассейн, курсы лечебной физкультуры и профилактического массажа;
  • строго следовать рекомендации врача при выявлении патологии.

Рекомендации врачей

"Проснулись — потянитесь, — говорит Жан Шоломицкий. — Это нейтрализует застойные явления после неподвижности во время сна. Так вы гармонизируете организм, его обменные процессы". Эксперт подчеркивает, что на здоровье позвоночника благоприятно влияют занятия йогой и пилатесом, гимнастикой и плаванием, подтягивание на турнике, велопрогулки, ходьба и танцы.
 
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