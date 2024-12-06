https://ria.ru/20241206/qr-kod-1987789683.html
ЦБ выступил против монополизации платежного QR-кода банками
ЦБ выступил против монополизации платежного QR-кода банками - РИА Новости, 06.12.2024
ЦБ выступил против монополизации платежного QR-кода банками
Универсальный QR-код на базе Национальной системы платежных карт - это доступная площадка проведения электронных платежей, уравнивающая все банки, а... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:55
2024-12-06T17:55
2024-12-06T18:14
экономика
технологии
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
сбер
альфа-банк
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Универсальный QR-код на базе Национальной системы платежных карт - это доступная площадка проведения электронных платежей, уравнивающая все банки, а монополизация платежного кода на уровне отдельных банков приведет к перекосам на рынке: у них появится возможность диктовать свои условия менее крупным участникам, считает Банк России. Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф вновь посетовал на монополизацию платежного QR-кода на государственном уровне, когда банки для электронных платежей должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решений НСПК, отметив, что это отбивает всякое желание заниматься инновациями. Он напомнил, что у "Сбера", Альфа-банка и Т-Банка был собственный проект по развития единого QR-кода, но ЦБ принял другое решение. "Универсальный QR-код - это своего рода стандарт проведения платежа. Монополизация такого стандарта на уровне отдельных игроков приведет к серьезным перекосам на рынке. У этих компаний появится возможность диктовать свои условия менее крупным участникам", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ. "Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле - равные условия и правила игры - для всех участников рынка, вне зависимости от их размера. Если же правила игры устанавливаются игроками, занимающими львиную долю этого рынка и в их интересах, то о здоровой конкуренции речь не идет", - отмечается в сообщении. Также указывается, что решение НСПК – это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков. "Это как раз та равная и доступная "площадка", которая дает возможность абсолютно всем банкам предоставлять услуги своим клиентам и конкурировать уже на уровне продуктов и сервисов. По такому пути идут многие страны. Мы считаем его правильным", - заключили в пресс-службе ЦБ РФ. В сентябре "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода. А в октябре ЦБ сообщил, что направил в Минфин предложения по изменению законодательства, касающиеся применения QR-кода при оплате покупок и услуг, согласно которым банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода при оплате в безналичном порядке товаров (работ, услуг).
https://ria.ru/20241016/nabiullina-1978293766.html
https://ria.ru/20241114/qr-kod-1983825003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбер, альфа-банк
Экономика, Технологии, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер, Альфа-банк
ЦБ выступил против монополизации платежного QR-кода банками
ЦБ: монополизация платежного QR-кода рядом банков приведет к перекосам на рынке
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Универсальный QR-код на базе Национальной системы платежных карт - это доступная площадка проведения электронных платежей, уравнивающая все банки, а монополизация платежного кода на уровне отдельных банков приведет к перекосам на рынке: у них появится возможность диктовать свои условия менее крупным участникам, считает Банк России.
Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф
вновь посетовал на монополизацию платежного QR-кода на государственном уровне, когда банки для электронных платежей должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решений НСПК, отметив, что это отбивает всякое желание заниматься инновациями. Он напомнил, что у "Сбера
", Альфа-банка
и Т-Банка был собственный проект по развития единого QR-кода, но ЦБ
принял другое решение.
"Универсальный QR-код - это своего рода стандарт проведения платежа. Монополизация такого стандарта на уровне отдельных игроков приведет к серьезным перекосам на рынке. У этих компаний появится возможность диктовать свои условия менее крупным участникам", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.
"Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле - равные условия и правила игры - для всех участников рынка, вне зависимости от их размера. Если же правила игры устанавливаются игроками, занимающими львиную долю этого рынка и в их интересах, то о здоровой конкуренции речь не идет", - отмечается в сообщении.
Также указывается, что решение НСПК – это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков.
«
"Это как раз та равная и доступная "площадка", которая дает возможность абсолютно всем банкам предоставлять услуги своим клиентам и конкурировать уже на уровне продуктов и сервисов. По такому пути идут многие страны. Мы считаем его правильным", - заключили в пресс-службе ЦБ РФ.
В сентябре "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода. А в октябре ЦБ сообщил, что направил в Минфин
предложения по изменению законодательства, касающиеся применения QR-кода при оплате покупок и услуг, согласно которым банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). В ноябре в Госдуму
был внесен законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода при оплате в безналичном порядке товаров (работ, услуг).