https://ria.ru/20241206/putin-1987771350.html

Путин прокомментировал развитие отношений между Россией и Белоруссией

Путин прокомментировал развитие отношений между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024

Путин прокомментировал развитие отношений между Россией и Белоруссией

Вопросов, которые бы вызывали неудовлетворенность со стороны России и Белоруссии в развитии двусторонних отношений, сегодня нет, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:06

2024-12-06T17:06

2024-12-06T17:39

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белоруссия

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в мире

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Вопросов, которые бы вызывали неудовлетворенность со стороны России и Белоруссии в развитии двусторонних отношений, сегодня нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Александр Григорьевич, я думаю, вы согласитесь: таких вопросов, которые вызывали бы с одной или с другой стороны какую-то неудовлетворенность в развитии наших отношений, их на сегодняшний день, сегодня просто не существует", - подчеркнул Путин, обратившись к белорусскому коллеге.

https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987768682.html

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союзное государство, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире