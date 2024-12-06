https://ria.ru/20241206/putin-1987771350.html
Путин прокомментировал развитие отношений между Россией и Белоруссией
Путин прокомментировал развитие отношений между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024
Путин прокомментировал развитие отношений между Россией и Белоруссией
Вопросов, которые бы вызывали неудовлетворенность со стороны России и Белоруссии в развитии двусторонних отношений, сегодня нет, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:06
2024-12-06T17:06
2024-12-06T17:39
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Вопросов, которые бы вызывали неудовлетворенность со стороны России и Белоруссии в развитии двусторонних отношений, сегодня нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Александр Григорьевич, я думаю, вы согласитесь: таких вопросов, которые вызывали бы с одной или с другой стороны какую-то неудовлетворенность в развитии наших отношений, их на сегодняшний день, сегодня просто не существует", - подчеркнул Путин, обратившись к белорусскому коллеге.
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союзное государство, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Путин прокомментировал развитие отношений между Россией и Белоруссией
Путин заявил, что проблем в развитии отношений России и Белоруссии нет