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Липецкая область наращивает производство основных продуктов питания
Липецкая область наращивает производство основных продуктов питания - РИА Новости, 06.12.2024
Липецкая область наращивает производство основных продуктов питания
За 10 месяцев 2024 года в Липецкой области отмечается рост производства основных продуктов питания, объем отгружаемой и проданной продукции также увеличился на... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:21
2024-12-06T16:21
2024-12-06T16:21
липецкая область
экономика
липецкая область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 дек - РИА Новости. За 10 месяцев 2024 года в Липецкой области отмечается рост производства основных продуктов питания, объем отгружаемой и проданной продукции также увеличился на 19,2% и составил более 258 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в этом году в Липецкой области больше произвели переработанного картофеля, мясосодержащих консервов, замороженных фруктов и ягод, сахара и дрожжей. Молочной продукции для детей выпущено 58,7 тысячи тонн, что на 22,8% больше, чем в прошлом году. Производство мясной продукции для детского питания также увеличилось и составило 7,2 тысячи тонн. Производство растительных масел выросло на 9,4%, круп на 21%, мяса и субпродуктов птицы – на 18,9%, обработанного молока – на 21,2%, творога – на 21,1%, сливочного масла – на 8,1%. "Липецкая область выпускает намного больше продукции пищевой промышленности, чем необходимо для внутреннего потребления и входит в топ-15 регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны", – отметил губернатор Артамонов. Он также сообщил, что объем отгруженной продукции и проданных товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона за 10 месяцев этого года достиг 258,6 миллиарда рублей, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Индекс производства пищевых продуктов в Липецкой области, по данным Росстата, вырос на 2,6%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, липецкая область, федеральная служба государственной статистики (росстат), игорь артамонов
Липецкая область, Экономика, Липецкая область, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Игорь Артамонов
Липецкая область наращивает производство основных продуктов питания
Липецкий губернатор Артамонов заявил о росте производства продуктов питания
ЛИПЕЦК, 6 дек - РИА Новости. За 10 месяцев 2024 года в Липецкой области отмечается рост производства основных продуктов питания, объем отгружаемой и проданной продукции также увеличился на 19,2% и составил более 258 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что в этом году в Липецкой области
больше произвели переработанного картофеля, мясосодержащих консервов, замороженных фруктов и ягод, сахара и дрожжей.
Молочной продукции для детей выпущено 58,7 тысячи тонн, что на 22,8% больше, чем в прошлом году. Производство мясной продукции для детского питания также увеличилось и составило 7,2 тысячи тонн.
Производство растительных масел выросло на 9,4%, круп на 21%, мяса и субпродуктов птицы – на 18,9%, обработанного молока – на 21,2%, творога – на 21,1%, сливочного масла – на 8,1%.
«
"Липецкая область выпускает намного больше продукции пищевой промышленности, чем необходимо для внутреннего потребления и входит в топ-15 регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны", – отметил губернатор Артамонов
.
Он также сообщил, что объем отгруженной продукции и проданных товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона за 10 месяцев этого года достиг 258,6 миллиарда рублей, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Индекс производства пищевых продуктов в Липецкой области, по данным Росстата
, вырос на 2,6%.