https://ria.ru/20241206/produkty-1987756232.html

Липецкая область наращивает производство основных продуктов питания

Липецкая область наращивает производство основных продуктов питания - РИА Новости, 06.12.2024

Липецкая область наращивает производство основных продуктов питания

За 10 месяцев 2024 года в Липецкой области отмечается рост производства основных продуктов питания, объем отгружаемой и проданной продукции также увеличился на... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:21

2024-12-06T16:21

2024-12-06T16:21

липецкая область

экономика

липецкая область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 дек - РИА Новости. За 10 месяцев 2024 года в Липецкой области отмечается рост производства основных продуктов питания, объем отгружаемой и проданной продукции также увеличился на 19,2% и составил более 258 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в этом году в Липецкой области больше произвели переработанного картофеля, мясосодержащих консервов, замороженных фруктов и ягод, сахара и дрожжей. Молочной продукции для детей выпущено 58,7 тысячи тонн, что на 22,8% больше, чем в прошлом году. Производство мясной продукции для детского питания также увеличилось и составило 7,2 тысячи тонн. Производство растительных масел выросло на 9,4%, круп на 21%, мяса и субпродуктов птицы – на 18,9%, обработанного молока – на 21,2%, творога – на 21,1%, сливочного масла – на 8,1%. "Липецкая область выпускает намного больше продукции пищевой промышленности, чем необходимо для внутреннего потребления и входит в топ-15 регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны", – отметил губернатор Артамонов. Он также сообщил, что объем отгруженной продукции и проданных товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона за 10 месяцев этого года достиг 258,6 миллиарда рублей, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Индекс производства пищевых продуктов в Липецкой области, по данным Росстата, вырос на 2,6%.

липецкая область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, липецкая область, федеральная служба государственной статистики (росстат), игорь артамонов