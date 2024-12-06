https://ria.ru/20241206/prioritety-1987762788.html

Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков

Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков - РИА Новости, 06.12.2024

Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков

У властей США и Украины совершенно по-разному расставлены приоритеты, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:44

2024-12-06T16:44

2024-12-06T16:44

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

илон маск

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:46:2944:1702_1920x0_80_0_0_21a8cfbab1d88e5f422a62d3c331d38a.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У властей США и Украины совершенно по-разному расставлены приоритеты, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X."Завидую. Наш президент и наше правительство ставят свое благополучие выше интересов страны", — написала журналистка в ответ на слова Илона Маска, который похвалил сенатора от Демократической партии Джона Феттермана за поддержку республиканцев во главе с Дональдом Трампом несмотря на то, что они принадлежат разным партиям.Маск в ответ на обещание Феттермана сотрудничать с бизнесменом заявил, что сенатор "ставит страну выше партии".Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241206/krakh-1987752435.html

https://ria.ru/20241206/vybory-1987649733.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины, владимир зеленский