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Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков - РИА Новости, 06.12.2024
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16:44 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/prioritety-1987762788.html
Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков
Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков - РИА Новости, 06.12.2024
Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков
У властей США и Украины совершенно по-разному расставлены приоритеты, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:44
2024-12-06T16:44
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У властей США и Украины совершенно по-разному расставлены приоритеты, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X."Завидую. Наш президент и наше правительство ставят свое благополучие выше интересов страны", — написала журналистка в ответ на слова Илона Маска, который похвалил сенатора от Демократической партии Джона Феттермана за поддержку республиканцев во главе с Дональдом Трампом несмотря на то, что они принадлежат разным партиям.Маск в ответ на обещание Феттермана сотрудничать с бизнесменом заявил, что сенатор "ставит страну выше партии".Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241206/krakh-1987752435.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский
Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков

Журналистка Панченко противопоставила политиков США и Украины

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У властей США и Украины совершенно по-разному расставлены приоритеты, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.
"Завидую. Наш президент и наше правительство ставят свое благополучие выше интересов страны", — написала журналистка в ответ на слова Илона Маска, который похвалил сенатора от Демократической партии Джона Феттермана за поддержку республиканцев во главе с Дональдом Трампом несмотря на то, что они принадлежат разным партиям.
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Маск в ответ на обещание Феттермана сотрудничать с бизнесменом заявил, что сенатор "ставит страну выше партии".
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампИлон МаскВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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