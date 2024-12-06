Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков
Журналистка Панченко противопоставила политиков США и Украины
© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У властей США и Украины совершенно по-разному расставлены приоритеты, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.
"Завидую. Наш президент и наше правительство ставят свое благополучие выше интересов страны", — написала журналистка в ответ на слова Илона Маска, который похвалил сенатора от Демократической партии Джона Феттермана за поддержку республиканцев во главе с Дональдом Трампом несмотря на то, что они принадлежат разным партиям.
Маск в ответ на обещание Феттермана сотрудничать с бизнесменом заявил, что сенатор "ставит страну выше партии".
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".