https://ria.ru/20241206/pozhar-1987650761.html
Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализовали
Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализовали - РИА Новости, 06.12.2024
Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализовали
Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализован на площади 8,4 тысячи квадратных метров, площадь обрушения составила 3,4 тысячи, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T08:58
2024-12-06T08:58
2024-12-06T09:33
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализован на площади 8,4 тысячи квадратных метров, площадь обрушения составила 3,4 тысячи, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее МЧС сообщало, что складское здание горит в Нижнем Новгороде на площади 8,4 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на 900 квадратных метрах, данных о пострадавших нет."Пожар локализован на площади 8,4 тыс. кв.м, площадь обрушения составила 3,4 тыс. кв.м. Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри склада находятся легко воспламеняющиеся материалы, бочки с ЛВЖ. Быстрому распространению способствовали порывы ветра. Огнеборцы не допустили распространения огня на не горящую часть здания. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализовали
Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализовали на площади 8,4 тысячи квадратов