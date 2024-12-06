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Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 06.12.2024
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08:57 06.12.2024 (обновлено: 09:33 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/pozhar-1987650601.html
Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 06.12.2024
Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор организовал исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки после пожара на складе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T08:57
2024-12-06T09:33
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки после пожара на складе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Ранее в МЧС РФ сообщали, что в производственно-складском здании на Московском шоссе произошел пожар. По предварительной информации, его площадь составила 8,4 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 900 квадратных метров. Информации о пострадавших не было. "В связи с поступлением информации о возгорании на складе на Московском шоссе Нижнего Новгорода Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" организовано исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра", - говорится в сообщении ведомства.
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара в Нижнем Новгороде

Роспотребнадзор организовал исследование воздуха после пожара в Нижнем Новгороде

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на складе в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2024
Ликвидация пожара на складе в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на складе в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки после пожара на складе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что в производственно-складском здании на Московском шоссе произошел пожар. По предварительной информации, его площадь составила 8,4 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 900 квадратных метров. Информации о пострадавших не было.
"В связи с поступлением информации о возгорании на складе на Московском шоссе Нижнего Новгорода Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" организовано исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияНижегородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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