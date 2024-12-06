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Фигурантов дела об аварии в Подольске уведомили об окончании следствия - РИА Новости, 06.12.2024
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07:50 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/podolsk-1987647300.html
Фигурантов дела об аварии в Подольске уведомили об окончании следствия
Фигурантов дела об аварии в Подольске уведомили об окончании следствия - РИА Новости, 06.12.2024
Фигурантов дела об аварии в Подольске уведомили об окончании следствия
Фигурантов дела об аварии в котельной Подольска уведомили об окончании следственных действий, сообщил РИА Новости адвокат одного из них Антон Шуплецов. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T07:50
2024-12-06T07:50
происшествия
жкх
подольск
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Фигурантов дела об аварии в котельной Подольска уведомили об окончании следственных действий, сообщил РИА Новости адвокат одного из них Антон Шуплецов. "Нас уведомили об окончании следственных действий", - сказал защитник. Пятого января в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено, что КСПЗ будет национализирован. Подмосковное ГСУСК сообщало о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, которому вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), его заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Позже Чикова перевели под домашний арест. Под домашний арест также отправили бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, ему вменили злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ). По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
https://ria.ru/20241130/klimovsk-1986592316.html
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подольск
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, жкх, подольск, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, ЖКХ, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье)
Фигурантов дела об аварии в Подольске уведомили об окончании следствия

Фигурантов дела об аварии в котельной Подольска уведомили об окончании следствия

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАлександр Чиков
Александр Чиков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Александр Чиков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Фигурантов дела об аварии в котельной Подольска уведомили об окончании следственных действий, сообщил РИА Новости адвокат одного из них Антон Шуплецов.
"Нас уведомили об окончании следственных действий", - сказал защитник.
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Пятого января в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено, что КСПЗ будет национализирован.
Подмосковное ГСУСК сообщало о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, которому вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), его заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Позже Чикова перевели под домашний арест. Под домашний арест также отправили бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, ему вменили злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ).
По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
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ПроисшествияЖКХПодольскРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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