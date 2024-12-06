https://ria.ru/20241206/podmoskove-1987702191.html

Сервис технической поддержки запустили на инвестпортале Подмосковья

Сервис технической поддержки запустили на инвестпортале Подмосковья - РИА Новости, 06.12.2024

Сервис технической поддержки запустили на инвестпортале Подмосковья

На инвестиционном портале Подмосковья запустили сервис "Техподдержка", он позволит пользователю решить вопросы, которые связаны с работой на платформе, или... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:59

2024-12-06T12:59

2024-12-06T12:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На инвестиционном портале Подмосковья запустили сервис "Техподдержка", он позволит пользователю решить вопросы, которые связаны с работой на платформе, или предложить нововведения, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве отметили, что новый сервис создан для повышения эффективности при пользовании инвестпорталом Подмосковья. Так, с помощью формы обратной связи пользователи смогут оперативно решить возникающие вопросы по взаимодействию с платформой. Также через сервис "Техподдержка" можно оставить предложения по доработке технических моментов или нововведениям для повышения удобства пользования. Переписка пользователя со специалистами технической поддержки ведется в личном кабинете. Для входа в него пользователю нужно авторизоваться на инвестпортале Подмосковья. При возникновении сложностей с авторизацией необходимо заполнить "Аварийную форму" на странице сервиса "Техподдержка", описать проблему, а также оставить контакты для связи.

https://ria.ru/20241206/podmoskove-1987692296.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)