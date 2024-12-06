https://ria.ru/20241206/podmoskove-1987692296.html

В Подмосковье вырос процент выявления онкозаболеваний на ранней стадии

В Подмосковье вырос процент выявления онкозаболеваний на ранней стадии - РИА Новости, 06.12.2024

В Подмосковье вырос процент выявления онкозаболеваний на ранней стадии

Выявление онкологических заболеваний на ранней стадии в Подмосковье в 2024 году выросло на 2,5% по сравнению с прошлым годом и достигло 63,5%, сообщил министр... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:22

2024-12-06T12:22

2024-12-06T12:22

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Выявление онкологических заболеваний на ранней стадии в Подмосковье в 2024 году выросло на 2,5% по сравнению с прошлым годом и достигло 63,5%, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Достичь таких результатов нам позволил комплексный подход – развитие первичного звена, проведение Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи и самозаписи на маммографию для женщин старше 40 лет, оснащение медучреждений современным оборудованием, информационная работа с жителями о важности прохождения диспансеризации. По итогам 2024 года показатель выявления онкологических заболеваний на ранней стадии вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. По данным ведомства, в этом году доля раннего выявления онкологических заболеваний составляет 63,5%, а годом ранее данный показатель составлял 61%.

https://ria.ru/20241205/premii-1987605773.html

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