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В Ярославской области начнут действовать новые меры поддержки

В Ярославской области начнут действовать новые меры поддержки - РИА Новости, 06.12.2024

В Ярославской области начнут действовать новые меры поддержки

Новые меры поддержки населения начнут действовать в Ярославской области с 1 января благодаря нацпроекту "Семья", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:07

2024-12-06T16:07

2024-12-06T16:07

ярославская область

общество

ярославская область

михаил евраев

ярославская областная дума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Новые меры поддержки населения начнут действовать в Ярославской области с 1 января благодаря нацпроекту "Семья", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Дополнительные меры поддержки будут введены в рамках реализации в Ярославской области нового нацпроекта "Семья". Новые выплаты и меры поддержки предусмотрены для многодетных семей, молодых семей, и в том числе для будущих мам, которые еще учатся", – цитирует губернатора пресс-служба правительства региона. Михаил Евраев подчеркнул, что новые меры поддержки начнут действовать с 1 января. Пресс-служба областного правительства перечислила ряд вводимых мер поддержки. В частности, родители троих и более детей смогут получать 50-процентную компенсацию стоимости обучения одного из детей в колледжах и вузах региона. На эти цели из консолидированного бюджета Ярославской области направят 62 миллиона рублей. Для будущих мам, обучающихся очно в образовательных учреждениях Ярославской области, правительством области вводится единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Мера поддержки будет носить заявительный характер. Кроме того, правительство области планирует открытие в округах региона пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Студенческие, молодые семьи и иные категории нуждающихся смогут бесплатно взять на время такие вещи, как коляска, пеленальный столик, манеж, стульчик для кормления, кроватка и другие. На эти цели в бюджете резервируется 143 миллиона рублей. На новые меры поддержки семей Ярославская область получила средства из федерального бюджета. "По предложению Михаила Евраева поправки в проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов по выделению регионального софинансирования на указанные мероприятия единогласно поддержали на заседании комитета Ярославской областной думы по социальной, демографической политике, труду и занятости", - подчеркивают в правительстве региона.

ярославская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума