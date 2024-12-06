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В Ярославской области начнут действовать новые меры поддержки - РИА Новости, 06.12.2024
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Ярославская область
 
16:07 06.12.2024
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В Ярославской области начнут действовать новые меры поддержки
В Ярославской области начнут действовать новые меры поддержки - РИА Новости, 06.12.2024
В Ярославской области начнут действовать новые меры поддержки
Новые меры поддержки населения начнут действовать в Ярославской области с 1 января благодаря нацпроекту "Семья", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:07
2024-12-06T16:07
ярославская область
общество
ярославская область
михаил евраев
ярославская областная дума
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Новые меры поддержки населения начнут действовать в Ярославской области с 1 января благодаря нацпроекту "Семья", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Дополнительные меры поддержки будут введены в рамках реализации в Ярославской области нового нацпроекта "Семья". Новые выплаты и меры поддержки предусмотрены для многодетных семей, молодых семей, и в том числе для будущих мам, которые еще учатся", – цитирует губернатора пресс-служба правительства региона. Михаил Евраев подчеркнул, что новые меры поддержки начнут действовать с 1 января. Пресс-служба областного правительства перечислила ряд вводимых мер поддержки. В частности, родители троих и более детей смогут получать 50-процентную компенсацию стоимости обучения одного из детей в колледжах и вузах региона. На эти цели из консолидированного бюджета Ярославской области направят 62 миллиона рублей. Для будущих мам, обучающихся очно в образовательных учреждениях Ярославской области, правительством области вводится единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Мера поддержки будет носить заявительный характер. Кроме того, правительство области планирует открытие в округах региона пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Студенческие, молодые семьи и иные категории нуждающихся смогут бесплатно взять на время такие вещи, как коляска, пеленальный столик, манеж, стульчик для кормления, кроватка и другие. На эти цели в бюджете резервируется 143 миллиона рублей. На новые меры поддержки семей Ярославская область получила средства из федерального бюджета. "По предложению Михаила Евраева поправки в проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов по выделению регионального софинансирования на указанные мероприятия единогласно поддержали на заседании комитета Ярославской областной думы по социальной, демографической политике, труду и занятости", - подчеркивают в правительстве региона.
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общество, ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума
В Ярославской области начнут действовать новые меры поддержки

Новые меры поддержки начнут действовать в Ярославской области с 1 января

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯрославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Новые меры поддержки населения начнут действовать в Ярославской области с 1 января благодаря нацпроекту "Семья", сообщил губернатор Михаил Евраев.
«
"Дополнительные меры поддержки будут введены в рамках реализации в Ярославской области нового нацпроекта "Семья". Новые выплаты и меры поддержки предусмотрены для многодетных семей, молодых семей, и в том числе для будущих мам, которые еще учатся", – цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
Михаил Евраев подчеркнул, что новые меры поддержки начнут действовать с 1 января.
Пресс-служба областного правительства перечислила ряд вводимых мер поддержки. В частности, родители троих и более детей смогут получать 50-процентную компенсацию стоимости обучения одного из детей в колледжах и вузах региона. На эти цели из консолидированного бюджета Ярославской области направят 62 миллиона рублей. Для будущих мам, обучающихся очно в образовательных учреждениях Ярославской области, правительством области вводится единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Мера поддержки будет носить заявительный характер.
Кроме того, правительство области планирует открытие в округах региона пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Студенческие, молодые семьи и иные категории нуждающихся смогут бесплатно взять на время такие вещи, как коляска, пеленальный столик, манеж, стульчик для кормления, кроватка и другие. На эти цели в бюджете резервируется 143 миллиона рублей.
На новые меры поддержки семей Ярославская область получила средства из федерального бюджета. "По предложению Михаила Евраева поправки в проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов по выделению регионального софинансирования на указанные мероприятия единогласно поддержали на заседании комитета Ярославской областной думы по социальной, демографической политике, труду и занятости", - подчеркивают в правительстве региона.
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областная Дума
 
 
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