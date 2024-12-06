https://ria.ru/20241206/peskov-1987708379.html

Песков рассказал о программе заседания Высшего госсовета СГ в Минске

Песков рассказал о программе заседания Высшего госсовета СГ в Минске - РИА Новости, 06.12.2024

Песков рассказал о программе заседания Высшего госсовета СГ в Минске

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выступят на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:34

2024-12-06T13:34

2024-12-06T14:08

политика

минск

дмитрий песков

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977253960_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_a247bbd85fae7f426df44f5dc092f216.jpg

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выступят на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске, затем будет закрытая часть, повестка дня насыщенная, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."ВГС - очень важное мероприятие будет. Вы услышите выступления двух президентов. Потом уже в закрытом режиме будут субстантивные выступления в непубличном формате", - рассказал Песков журналистам.Он уточнил, что на заседании выступят вице-премьеры двух стран, с российской стороны - Алексей Оверчук."Повестка дня будет насыщенная, будет подписание документов", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241206/putin-1987707969.html

минск

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, минск, дмитрий песков, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире