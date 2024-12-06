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Песков рассказал о программе заседания Высшего госсовета СГ в Минске
Песков рассказал о программе заседания Высшего госсовета СГ в Минске - РИА Новости, 06.12.2024
Песков рассказал о программе заседания Высшего госсовета СГ в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выступят на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:34
2024-12-06T13:34
2024-12-06T14:08
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выступят на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске, затем будет закрытая часть, повестка дня насыщенная, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."ВГС - очень важное мероприятие будет. Вы услышите выступления двух президентов. Потом уже в закрытом режиме будут субстантивные выступления в непубличном формате", - рассказал Песков журналистам.Он уточнил, что на заседании выступят вице-премьеры двух стран, с российской стороны - Алексей Оверчук."Повестка дня будет насыщенная, будет подписание документов", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241206/putin-1987707969.html
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Политика, Минск, Дмитрий Песков, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Песков рассказал о программе заседания Высшего госсовета СГ в Минске
Песков заявил, что Путин и Лукашенко выступят на заседании Высшего госсовета СГ