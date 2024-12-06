https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html
Двух бывших глав спецслужб Украины обвинили в зверствах в Донбассе
Двух бывших глав спецслужб Украины обвинили в зверствах в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2024
Двух бывших глав спецслужб Украины обвинили в зверствах в Донбассе
Бывшему командующему Силами специальных операций ВСУ Григорию Галагану и экс-председателю Службы внешней разведки Украины Владиславу Бухареву заочно предъявлены РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:22
2024-12-06T11:22
2024-12-06T11:22
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывшему командующему Силами специальных операций ВСУ Григорию Галагану и экс-председателю Службы внешней разведки Украины Владиславу Бухареву заочно предъявлены обвинения в том, что из-за обстрелов, к которым они причастны, в Донбассе погибли или были ранены 190 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. В СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание. "На основании полученных данных заочно обвинение предъявлено Григорию Галагану, в 2015-2022 гг. занимавшему должности заместителя начальника Центра специальных операций Службы безопасности Украины, а затем командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, а также Владиславу Бухареву, который в 2019 году занимал должность председателя Службы внешней разведки Украины, а затем первого заместителя председателя Службы безопасности Украины", - сказали в ведомстве. По версии следствия, они участвовали в руководстве украинскими формированиями в ДНР и ЛНР, которые обстреливали населенные пункты, в результате чего были ранены и погибли 190 человек, в том числе 12 детей, а также полностью разрушены или повреждены более 400 объектов гражданской инфраструктуры. "Принимаются меры к их розыску и аресту", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241123/rasstrely-1985313727.html
https://ria.ru/20241206/vks-1987658225.html
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РИА Новости
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украина, донбасс, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Двух бывших глав спецслужб Украины обвинили в зверствах в Донбассе
Экс-глав спецслужб Украины Галагана и Бухарева обвинили в зверствах в Донбассе