https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html

Двух бывших глав спецслужб Украины обвинили в зверствах в Донбассе

Двух бывших глав спецслужб Украины обвинили в зверствах в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2024

Двух бывших глав спецслужб Украины обвинили в зверствах в Донбассе

Бывшему командующему Силами специальных операций ВСУ Григорию Галагану и экс-председателю Службы внешней разведки Украины Владиславу Бухареву заочно предъявлены РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:22

2024-12-06T11:22

2024-12-06T11:22

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывшему командующему Силами специальных операций ВСУ Григорию Галагану и экс-председателю Службы внешней разведки Украины Владиславу Бухареву заочно предъявлены обвинения в том, что из-за обстрелов, к которым они причастны, в Донбассе погибли или были ранены 190 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. В СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание. "На основании полученных данных заочно обвинение предъявлено Григорию Галагану, в 2015-2022 гг. занимавшему должности заместителя начальника Центра специальных операций Службы безопасности Украины, а затем командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, а также Владиславу Бухареву, который в 2019 году занимал должность председателя Службы внешней разведки Украины, а затем первого заместителя председателя Службы безопасности Украины", - сказали в ведомстве. По версии следствия, они участвовали в руководстве украинскими формированиями в ДНР и ЛНР, которые обстреливали населенные пункты, в результате чего были ранены и погибли 190 человек, в том числе 12 детей, а также полностью разрушены или повреждены более 400 объектов гражданской инфраструктуры. "Принимаются меры к их розыску и аресту", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241123/rasstrely-1985313727.html

https://ria.ru/20241206/vks-1987658225.html

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Варвара Скокшина

украина, донбасс, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия