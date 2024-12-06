https://ria.ru/20241206/norovirus-1987813510.html

У девяти отравившихся школьников в Чувашии обнаружили норовирус

У девяти отравившихся школьников в Чувашии обнаружили норовирус - РИА Новости, 06.12.2024

У девяти отравившихся школьников в Чувашии обнаружили норовирус

Норовирус обнаружили у девяти учеников деревенской школы в Чувашии, обратившихся к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает региональное управление... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:17

2024-12-06T19:17

2024-12-06T19:17

происшествия

чувашская республика (чувашия)

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987668081_3:0:1916:1076_1920x0_80_0_0_8d89a44730e11339b70eafa4351881bd.png

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Норовирус обнаружили у девяти учеников деревенской школы в Чувашии, обратившихся к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ранее администрация Аликовского района сообщила о том, что девять учеников школы деревни Вотланы обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Двое были госпитализированы, еще семь человек находятся на амбулаторном лечении. Всего в деревенской школе обучаются 36 школьников и 18 дошкольников. "Управлением Роспотребнадзора по Чувашской республике организовано санитарно-эпидемиологическое расследование... При лабораторном исследовании у девяти заболевших обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении. Сотрудниками управления отобраны пробы пищевых продуктов, воды, смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники пищеблока. "Выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе по хранению пищевой продукции, реализации готовых блюд, соблюдению дезинфекционного режима, содержанию помещений. С 5 декабря школа находится на дистанционном обучении", - подчеркивается в сообщении. Ранее сообщалось, что СУСК региона возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

https://ria.ru/20241206/chuvashija-1987650197.html

https://ria.ru/20241203/rassledovanie-1987005593.html

чувашская республика (чувашия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чувашская республика (чувашия), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)