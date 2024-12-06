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У девяти отравившихся школьников в Чувашии обнаружили норовирус - РИА Новости, 06.12.2024
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19:17 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/norovirus-1987813510.html
У девяти отравившихся школьников в Чувашии обнаружили норовирус
У девяти отравившихся школьников в Чувашии обнаружили норовирус - РИА Новости, 06.12.2024
У девяти отравившихся школьников в Чувашии обнаружили норовирус
Норовирус обнаружили у девяти учеников деревенской школы в Чувашии, обратившихся к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает региональное управление... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:17
2024-12-06T19:17
происшествия
чувашская республика (чувашия)
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Норовирус обнаружили у девяти учеников деревенской школы в Чувашии, обратившихся к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ранее администрация Аликовского района сообщила о том, что девять учеников школы деревни Вотланы обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Двое были госпитализированы, еще семь человек находятся на амбулаторном лечении. Всего в деревенской школе обучаются 36 школьников и 18 дошкольников. "Управлением Роспотребнадзора по Чувашской республике организовано санитарно-эпидемиологическое расследование... При лабораторном исследовании у девяти заболевших обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении. Сотрудниками управления отобраны пробы пищевых продуктов, воды, смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники пищеблока. "Выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе по хранению пищевой продукции, реализации готовых блюд, соблюдению дезинфекционного режима, содержанию помещений. С 5 декабря школа находится на дистанционном обучении", - подчеркивается в сообщении. Ранее сообщалось, что СУСК региона возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).
https://ria.ru/20241206/chuvashija-1987650197.html
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происшествия, чувашская республика (чувашия), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
У девяти отравившихся школьников в Чувашии обнаружили норовирус

У девяти отравившихся учеников деревенской школы в Чувашии обнаружили норовирус

© Фото : ЧувашияСледком/TelegramСотрудники правоохранительных органов проводят проверку в школе Чувашии, где произошло массовое отравление учащихся
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в школе Чувашии, где произошло массовое отравление учащихся - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : ЧувашияСледком/Telegram
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в школе Чувашии, где произошло массовое отравление учащихся
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Норовирус обнаружили у девяти учеников деревенской школы в Чувашии, обратившихся к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее администрация Аликовского района сообщила о том, что девять учеников школы деревни Вотланы обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Двое были госпитализированы, еще семь человек находятся на амбулаторном лечении. Всего в деревенской школе обучаются 36 школьников и 18 дошкольников.
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"Управлением Роспотребнадзора по Чувашской республике организовано санитарно-эпидемиологическое расследование... При лабораторном исследовании у девяти заболевших обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении.
Сотрудниками управления отобраны пробы пищевых продуктов, воды, смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники пищеблока. "Выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе по хранению пищевой продукции, реализации готовых блюд, соблюдению дезинфекционного режима, содержанию помещений. С 5 декабря школа находится на дистанционном обучении", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что СУСК региона возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).
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ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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