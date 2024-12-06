https://ria.ru/20241206/narkotiki-1987671309.html
ФСБ опубликовала видео досмотра участников колумбийского наркокартеля
ФСБ опубликовала видео досмотра участников колумбийского наркокартеля - РИА Новости, 06.12.2024
ФСБ опубликовала видео досмотра участников колумбийского наркокартеля
ФСБ обнародовала кадры досмотра участников колумбийского наркокартеля "Кали", задержанных в России с 570 килограммами кокаина, предназначавшегося для стран ЕС. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:46
2024-12-06T10:46
2024-12-06T10:46
россия
перу
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евросоюз
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ФСБ обнародовала кадры досмотра участников колумбийского наркокартеля "Кали", задержанных в России с 570 килограммами кокаина, предназначавшегося для стран ЕС. На видео в здании ангара сотрудники службы задают вопросы двоим задержанным, но те не говорят по-русски. Далее оперативники подсчитывают брикеты и расфасованные мешки с наркотиком. Ранее ФСБ сообщила, что при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержали членов колумбийского картеля "Кали". Из незаконного оборота у них изъято 570 кг кокаина, оптовая стоимость которого на российском "черном рынке" составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная превышает 5,5 миллиарда. В ФСБ отметили, что таможенный контроль и оперативная информация привели к обнаружению в России грузового автомобиля из Перу в частично разобранном состоянии, который не подлежал восстановлению. В ходе проверки были установлены двое иностранных граждан, известных как члены наркокартеля, которые извлекли из агрегатов брикеты с кокаином и в Московской области перегрузили их в контейнер для отправки в Евросоюз.
https://ria.ru/20241108/fsb-1982605551.html
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Задержание членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина
ФСБ задержала членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина
2024-12-06T10:46
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россия, перу, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, происшествия
Россия, Перу, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евросоюз, Происшествия
ФСБ опубликовала видео досмотра участников колумбийского наркокартеля
ФСБ показала задержанных членов колумбийского картеля и партию кокаина для ЕС