https://ria.ru/20241206/narkotiki-1987671309.html

ФСБ опубликовала видео досмотра участников колумбийского наркокартеля

ФСБ опубликовала видео досмотра участников колумбийского наркокартеля - РИА Новости, 06.12.2024

ФСБ опубликовала видео досмотра участников колумбийского наркокартеля

ФСБ обнародовала кадры досмотра участников колумбийского наркокартеля "Кали", задержанных в России с 570 килограммами кокаина, предназначавшегося для стран ЕС. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:46

2024-12-06T10:46

2024-12-06T10:46

россия

перу

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евросоюз

происшествия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ФСБ обнародовала кадры досмотра участников колумбийского наркокартеля "Кали", задержанных в России с 570 килограммами кокаина, предназначавшегося для стран ЕС. На видео в здании ангара сотрудники службы задают вопросы двоим задержанным, но те не говорят по-русски. Далее оперативники подсчитывают брикеты и расфасованные мешки с наркотиком. Ранее ФСБ сообщила, что при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержали членов колумбийского картеля "Кали". Из незаконного оборота у них изъято 570 кг кокаина, оптовая стоимость которого на российском "черном рынке" составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная превышает 5,5 миллиарда. В ФСБ отметили, что таможенный контроль и оперативная информация привели к обнаружению в России грузового автомобиля из Перу в частично разобранном состоянии, который не подлежал восстановлению. В ходе проверки были установлены двое иностранных граждан, известных как члены наркокартеля, которые извлекли из агрегатов брикеты с кокаином и в Московской области перегрузили их в контейнер для отправки в Евросоюз.

https://ria.ru/20241108/fsb-1982605551.html

https://ria.ru/20241130/peterburg-1986673807.html

россия

перу

московская область (подмосковье)

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Задержание членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина ФСБ задержала членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина 2024-12-06T10:46 true PT1M47S

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россия, перу, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, происшествия