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Тульским военным вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава" - РИА Новости, 06.12.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:11 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/nagrada-1987793934.html
Тульским военным вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава"
Тульским военным вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава" - РИА Новости, 06.12.2024
Тульским военным вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава"
Военнослужащим Тульской области в пятницу вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:11
2024-12-06T18:11
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Военнослужащим Тульской области в пятницу вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава", сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественная церемония вручения прошла в центре "Герой71". Медаль "Доблесть и Слава" – выражение глубокого уважения к героям, выполняющим воинский долг в зоне специальной военной операции, знак благодарности бойцам за их каждодневный воинский труд. Медалью будут награждаться военнослужащие, в отношении которых поступили "Почетные письма на Родину", подписанные командиром воинской части. Губернатор Дмитрий Миляев обратился к бойцам. "Традиция отправки таких писем существует с советских времен. "Почетное письмо на Родину" – это сообщение об образцовом выполнении воинского долга, о вкладе военнослужащего в общую Победу. Вы – самоотверженные парни, мужественные защитники нашей страны. Спасибо вам за вашу доблесть и силу духа. Тульская область гордится вами! Вы сражаетесь за мир для всех нас, а наш долг помогать вам всем, чем можем, и оберегать ваши семьи", - цитирует пресс-служба Миляева. На церемонию награждения приехали герои, которые сейчас защищают Родину на передовой. Также пришли члены их семей, педагоги, руководители предприятий, на которых ранее трудились военнослужащие, главы местных администраций, которые искренне гордятся подвигами своих земляков. Губернатор Тульской области обратился к родным бойцов, чья поддержка, любовь, теплые слова, молитвы помогают сейчас ребятам на передовой. "Наш общий долг – знать и почитать своих героев. Особенно это важно для воспитания нашей молодежи. Почетные письма на Родину должны направляться в школы, в трудовые коллективы, в музеи, чтобы о наших героях знали все и ставили их в пример. Хочу обратится к детям бойцов. Когда вас спросят, кто ваш папа, отвечайте: "Герой!" - отметил глава региона. Символично, что встреча проходила в центре "Герой71", который оказывает комплексную поддержку действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий и их семьям по принципу одного окна – от подачи заявления до решения индивидуальных вопросов специалистами МФЦ, соцзащиты, центра занятости. Награда учреждена губернатором Дмитрием Миляевым в июне 2024 года.
https://ria.ru/20241206/milyaev-1987793309.html
https://ria.ru/20241205/urok-1987610178.html
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тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев
Тульским военным вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава"

Миляев вручил тульским военным новую региональную награду "Доблесть и Слава"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Военнослужащим Тульской области в пятницу вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественная церемония вручения прошла в центре "Герой71". Медаль "Доблесть и Слава" – выражение глубокого уважения к героям, выполняющим воинский долг в зоне специальной военной операции, знак благодарности бойцам за их каждодневный воинский труд. Медалью будут награждаться военнослужащие, в отношении которых поступили "Почетные письма на Родину", подписанные командиром воинской части.
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Губернатор Дмитрий Миляев обратился к бойцам.
"Традиция отправки таких писем существует с советских времен. "Почетное письмо на Родину" – это сообщение об образцовом выполнении воинского долга, о вкладе военнослужащего в общую Победу. Вы – самоотверженные парни, мужественные защитники нашей страны. Спасибо вам за вашу доблесть и силу духа. Тульская область гордится вами! Вы сражаетесь за мир для всех нас, а наш долг помогать вам всем, чем можем, и оберегать ваши семьи", - цитирует пресс-служба Миляева.
На церемонию награждения приехали герои, которые сейчас защищают Родину на передовой. Также пришли члены их семей, педагоги, руководители предприятий, на которых ранее трудились военнослужащие, главы местных администраций, которые искренне гордятся подвигами своих земляков.
Губернатор Тульской области обратился к родным бойцов, чья поддержка, любовь, теплые слова, молитвы помогают сейчас ребятам на передовой.
"Наш общий долг – знать и почитать своих героев. Особенно это важно для воспитания нашей молодежи. Почетные письма на Родину должны направляться в школы, в трудовые коллективы, в музеи, чтобы о наших героях знали все и ставили их в пример. Хочу обратится к детям бойцов. Когда вас спросят, кто ваш папа, отвечайте: "Герой!" - отметил глава региона.
Символично, что встреча проходила в центре "Герой71", который оказывает комплексную поддержку действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий и их семьям по принципу одного окна – от подачи заявления до решения индивидуальных вопросов специалистами МФЦ, соцзащиты, центра занятости.
Награда учреждена губернатором Дмитрием Миляевым в июне 2024 года.
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