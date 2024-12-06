https://ria.ru/20241206/moskva-1987825964.html
В Москве изменятся тарифы на проезд в транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в транспорте - РИА Новости, 07.12.2024
В Москве изменятся тарифы на проезд в транспорте
проезда в транспорте Москвы изменится со 2 января 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-06T21:06
2024-12-06T21:06
2024-12-07T00:45
россия
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Стоимость проезда в транспорте Москвы изменится со 2 января 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.Как отметили в дептрансе, самым выгодным тарифом за разовую поездку останется оплата проезда по биометрии, она будет стоить 59 рублей. Стоимость поездки по билетам "Единый" на месяц, три месяца и год изменится в среднем на два рубля. При этом пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК, МЦД останется бесплатной.При этом у московских школьников и студентов останутся самые дешевые проездные по сравнению с другими крупными российскими городами.Среди других нововведений, которые отметили в дептрансе — отмена билета "Единый" на 60 поездок, так на него приходился всего один процент поездок. В пресс-службе добавили, что стоимость за преодоленное расстояние в Москве намного ниже, чем в других крупных городах страны, а сами тарифы на проезд с 2011 года остаются на четверть ниже инфляции.Вырученные от индексации тарифов средства потратят на развитие столичного транспорта.
https://ria.ru/20240520/tarify-1947073175.html
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РИА Новости
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россия, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Россия, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве изменятся тарифы на проезд в транспорте
Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся со 2 января 2025 года