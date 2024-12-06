https://ria.ru/20241206/minzdrav-1987641139.html

Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных

Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных - РИА Новости, 06.12.2024

Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных

Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T04:35

2024-12-06T04:35

2024-12-06T09:28

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа ведомства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности согласно приложению", — говорится в проекте документа.Сейчас закончено публичное обсуждение проекта и идет подведение его итогов. Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Новые правила предусматривают учет количества выданных листков нетрудоспособности. Благодаря этому планируется выявлять причины состояния больного и принимать меры по улучшению оказания медицинской помощи.Так, если в течение полугода больничный оформлялся четырежды, за исключением случаев ухода за больным родственником, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то врач должен будет передавать медицинскую документацию врачебной комиссии.В пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что инициатива призвана улучшить качество оказания медицинской помощи россиянам трудоспособного возраста. Новый порядок позволит также выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой группы риска по угрозе развития отдельных заболеваний.

https://ria.ru/20241003/gosduma-1976068177.html

https://ria.ru/20241102/bolnichnyy-1981479807.html

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общество