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Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных - РИА Новости, 06.12.2024
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04:35 06.12.2024 (обновлено: 09:28 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/minzdrav-1987641139.html
Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных
Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных - РИА Новости, 06.12.2024
Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных
Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:35
2024-12-06T09:28
общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа ведомства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.&quot;Утвердить порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности согласно приложению&quot;, — говорится в проекте документа.Сейчас закончено публичное обсуждение проекта и идет подведение его итогов. Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Новые правила предусматривают учет количества выданных листков нетрудоспособности. Благодаря этому планируется выявлять причины состояния больного и принимать меры по улучшению оказания медицинской помощи.Так, если в течение полугода больничный оформлялся четырежды, за исключением случаев ухода за больным родственником, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то врач должен будет передавать медицинскую документацию врачебной комиссии.В пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что инициатива призвана улучшить качество оказания медицинской помощи россиянам трудоспособного возраста. Новый порядок позволит также выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой группы риска по угрозе развития отдельных заболеваний.
https://ria.ru/20241003/gosduma-1976068177.html
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общество
Общество
Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных

Минздрав хочет изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФасад здания новой поликлиники в Москве
Фасад здания новой поликлиники в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Фасад здания новой поликлиники в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа ведомства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
«

"Утвердить порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности согласно приложению", — говорится в проекте документа.

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Сейчас закончено публичное обсуждение проекта и идет подведение его итогов.
Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Новые правила предусматривают учет количества выданных листков нетрудоспособности. Благодаря этому планируется выявлять причины состояния больного и принимать меры по улучшению оказания медицинской помощи.
Так, если в течение полугода больничный оформлялся четырежды, за исключением случаев ухода за больным родственником, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то врач должен будет передавать медицинскую документацию врачебной комиссии.
В пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что инициатива призвана улучшить качество оказания медицинской помощи россиянам трудоспособного возраста. Новый порядок позволит также выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой группы риска по угрозе развития отдельных заболеваний.
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