https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987731905.html

Белоруссия рассчитывает на запуск общих с Россией энергетических рынков

Белоруссия рассчитывает на запуск общих с Россией энергетических рынков - РИА Новости, 06.12.2024

Белоруссия рассчитывает на запуск общих с Россией энергетических рынков

Минск рассчитывает на скорейший запуск общих с РФ энергетических рынков нефти и газа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:58

2024-12-06T14:58

2024-12-06T15:17

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минск

александр лукашенко

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Минск рассчитывает на скорейший запуск общих с РФ энергетических рынков нефти и газа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Сегодня мы сделаем еще один существенный шаг в нашем союзном строительстве – подпишем договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.Он подчеркнул, что работа по этому направлению в странах уже развернута.

https://ria.ru/20241206/parad-1987739040.html

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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире