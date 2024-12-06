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Белоруссия рассчитывает на запуск общих с Россией энергетических рынков - РИА Новости, 06.12.2024
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14:58 06.12.2024 (обновлено: 15:17 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987731905.html
Белоруссия рассчитывает на запуск общих с Россией энергетических рынков
Белоруссия рассчитывает на запуск общих с Россией энергетических рынков - РИА Новости, 06.12.2024
Белоруссия рассчитывает на запуск общих с Россией энергетических рынков
Минск рассчитывает на скорейший запуск общих с РФ энергетических рынков нефти и газа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:58
2024-12-06T15:17
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Минск рассчитывает на скорейший запуск общих с РФ энергетических рынков нефти и газа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Сегодня мы сделаем еще один существенный шаг в нашем союзном строительстве – подпишем договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.Он подчеркнул, что работа по этому направлению в странах уже развернута.
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, В мире
Белоруссия рассчитывает на запуск общих с Россией энергетических рынков

Лукашенко: Минск рассчитывает на запуск общих с Россией энергетических рынков

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Минск рассчитывает на скорейший запуск общих с РФ энергетических рынков нефти и газа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Сегодня мы сделаем еще один существенный шаг в нашем союзном строительстве – подпишем договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.
Он подчеркнул, что работа по этому направлению в странах уже развернута.
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