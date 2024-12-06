Лукашенко рассказал о препятствиях в торговле
Лукашенко заявил, что важно устранить препятствия в торговле
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно скоординировать промышленную политику, устранить препятствия в торговле.
"Со своей стороны хочу обозначить несколько стратегических направлений дальнейшего нашего развития. Прежде всего необходимо убрать балласт проблем, вокруг которых мы топчемся несколько лет", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске.
Лукашенко добавил, что считает задачей номер один реализацию единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан Союзного государства. "Нам пока не удалось выйти на на тот уровень самодостаточности и независимости нашего объединения, при котором мы могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры. Инструменты решения этой задачи понятны - скоординированная промышленная политика, общие подходы к обеспечению продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, планомерное достижение технологического суверенитета и рациональное импортозамещение", - отметил президент Белоруссии.