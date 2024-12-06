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Лукашенко рассказал о препятствиях в торговле - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
14:56 06.12.2024 (обновлено: 16:31 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987731201.html
Лукашенко рассказал о препятствиях в торговле
Лукашенко рассказал о препятствиях в торговле - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко рассказал о препятствиях в торговле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно скоординировать промышленную политику, устранить препятствия в торговле. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:56
2024-12-06T16:31
россия
минск
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
москва
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно скоординировать промышленную политику, устранить препятствия в торговле."Со своей стороны хочу обозначить несколько стратегических направлений дальнейшего нашего развития. Прежде всего необходимо убрать балласт проблем, вокруг которых мы топчемся несколько лет", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске.Лукашенко добавил, что считает задачей номер один реализацию единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан Союзного государства. "Нам пока не удалось выйти на на тот уровень самодостаточности и независимости нашего объединения, при котором мы могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры. Инструменты решения этой задачи понятны - скоординированная промышленная политика, общие подходы к обеспечению продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, планомерное достижение технологического суверенитета и рациональное импортозамещение", - отметил президент Белоруссии.
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россия, минск, белоруссия, александр лукашенко, москва
Россия, Минск, Союзное государство, Белоруссия, Александр Лукашенко, Москва
Лукашенко рассказал о препятствиях в торговле

Лукашенко заявил, что важно устранить препятствия в торговле

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно скоординировать промышленную политику, устранить препятствия в торговле.
"Со своей стороны хочу обозначить несколько стратегических направлений дальнейшего нашего развития. Прежде всего необходимо убрать балласт проблем, вокруг которых мы топчемся несколько лет", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске.
Лукашенко добавил, что считает задачей номер один реализацию единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан Союзного государства. "Нам пока не удалось выйти на на тот уровень самодостаточности и независимости нашего объединения, при котором мы могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры. Инструменты решения этой задачи понятны - скоординированная промышленная политика, общие подходы к обеспечению продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, планомерное достижение технологического суверенитета и рациональное импортозамещение", - отметил президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов
Вчера, 15:39
 
Союзное государствоРоссияМинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоМосква
 
 
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