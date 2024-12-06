https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987731201.html

Лукашенко рассказал о препятствиях в торговле

Лукашенко рассказал о препятствиях в торговле - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко рассказал о препятствиях в торговле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно скоординировать промышленную политику, устранить препятствия в торговле. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:56

2024-12-06T14:56

2024-12-06T16:31

россия

минск

союзное государство

белоруссия

александр лукашенко

москва

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно скоординировать промышленную политику, устранить препятствия в торговле."Со своей стороны хочу обозначить несколько стратегических направлений дальнейшего нашего развития. Прежде всего необходимо убрать балласт проблем, вокруг которых мы топчемся несколько лет", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске.Лукашенко добавил, что считает задачей номер один реализацию единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан Союзного государства. "Нам пока не удалось выйти на на тот уровень самодостаточности и независимости нашего объединения, при котором мы могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры. Инструменты решения этой задачи понятны - скоординированная промышленная политика, общие подходы к обеспечению продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, планомерное достижение технологического суверенитета и рациональное импортозамещение", - отметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20241206/proekt-1987745492.html

россия

минск

белоруссия

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россия, минск, белоруссия, александр лукашенко, москва