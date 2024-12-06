Рейтинг@Mail.ru
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/live-1987686561.html
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2024
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция
Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Белоруссию, где примет участие в заседании ВГС Союзного государства. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:06
2024-12-06T14:06
минск
россия
белоруссия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987684244_0:4:2936:1656_1920x0_80_0_0_14b45343c21231ab01b52de292534545.png
Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Белоруссию, где примет участие в заседании ВГС Союзного государства.
минск
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства
Путин
2024-12-06T14:06
true
PT9M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987684244_362:0:2575:1660_1920x0_80_0_0_ad132c8caf66a1c36fcc8765fabbd2d6.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, россия, белоруссия, владимир путин, видео
Минск, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция
Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Белоруссию, где примет участие в заседании ВГС Союзного государства.
2024-12-06T14:06
true
PT9M43S

Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Белоруссию, где примет участие в заседании ВГС Союзного государства.
 
МинскРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала