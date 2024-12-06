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Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2024
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция
Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Белоруссию, где примет участие в заседании ВГС Союзного государства. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:06
2024-12-06T14:06
2024-12-06T14:06
минск
россия
белоруссия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Белоруссию, где примет участие в заседании ВГС Союзного государства.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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минск, россия, белоруссия, владимир путин, видео
Минск, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция
Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Белоруссию, где примет участие в заседании ВГС Союзного государства.
2024-12-06T14:06
true
PT9M43S
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Белоруссию, где примет участие в заседании ВГС Союзного государства.