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Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция

Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2024

Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС Союзного государства. Трансляция

Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Белоруссию, где примет участие в заседании ВГС Союзного государства. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:06

2024-12-06T14:06

2024-12-06T14:06

минск

россия

белоруссия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Белоруссию, где примет участие в заседании ВГС Союзного государства.

минск

россия

белоруссия

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

минск, россия, белоруссия, владимир путин, видео