https://ria.ru/20241206/lenoblast-1987756905.html

На маршруты Ленобласти выйдут автобусы из КНР

На маршруты Ленобласти выйдут автобусы из КНР - РИА Новости, 06.12.2024

На маршруты Ленобласти выйдут автобусы из КНР

В следующем году автобусы производства китайской компании Yutong выйдут на маршруты Ленинградской области, КНР является ключевым торгово-экономическим партнером РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:22

2024-12-06T16:22

2024-12-06T16:22

ленинградская область

ленинградская область

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В следующем году автобусы производства китайской компании Yutong выйдут на маршруты Ленинградской области, КНР является ключевым торгово-экономическим партнером региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. "Китайская Народная Республика – ключевой торгово-экономический партнер Ленинградской области и занимает первое место по товарообороту среди стран-контрагентов региона. В Ленинградской области успешно работают китайские компании, предприятия региона являются экспортерами в Китай. Взаимная торговля между Россией и Китаем демонстрирует устойчивую положительную динамику", – говорится в сообщении. С текущего года в регионе реализуется транспортная реформа. По заказу комитета Ленинградской области по транспорту 126 смежных межмуниципальных социальных маршрутов сегодня обеспечивают сообщение Ленинградской области с Санкт-Петербургом, транспортная реформа коснется порядка 90 из них. Благодаря реформе на маршруты Ленобласти выходят больше 500 новых пассажирских автобусов. В их число входят автобусы большого класса китайской компании Yutong, поставленных в рамках данной реформы. Они выйдут на маршруты в январе 2025 года. "Все автобусы уже пришли в Ленинградскую область. В каждом транспортном средстве установлены камеры с возможностью отслеживания пассажиропотока, стационарные валидаторы и другие атрибуты современного транспорта", – рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк. Автобусы относятся к категории M3 класса II, то есть они предназначены конкретно для междугородних и межрегиональных поездок, в них есть все необходимое оборудование. Разместиться на сиденьях могут единовременно 53 пассажира, а салон оборудован всевозможной телематикой. По словам представителя компании "Транспортный Центр" (официальный дилер марки Yutong на территории РФ), автобусы Yutong поставляются в Россию с 2003 года. В прошлом году в Россию было поставлено 2086 автобусов Yutong, а за 10 месяцев этого года – уже 1983 единицы. Развитие собственных технологий позволило китайской компании быстро обрести самодостаточность и вырваться в лидеры индустрии. В России открыто представительство завода, развита широкая сервисная сеть, организованы склады запасных частей – все это сделало Yutong надежным поставщиком для российских перевозчиков. На межрегиональном уровне Ленинградская область более 30 лет развивает сотрудничество с провинцией Хэбэй Китайской Народной Республики в рамках соглашения об установлении дружественных связей. Взаимодействие осуществляется в таких сферах, как экономика, здравоохранение, образование, культура, спорт и молодежная политика. Так, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в провинцию Хэбэй в 2023 году, в октябре 2024 года состоялась бизнес-миссия Ленинградской области в Пекин и столицу провинции Хэбэй Шицзячжуан. Для представителей малого и среднего бизнеса Ленинградской области (ООО "Бейкери Трейдинг Компани", ООО "Талосто-3000", ООО "Здоровое питание", ООО "Белхимпром") при содействии канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Хэбэй и департамента коммерции провинции были организованы переговоры с представителями китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве. Бизнес-делегация Ленинградской области также приняла участие в работе 136-й Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. Активно взаимодействуют с китайскими партнерами предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области в сфере экспорта молочной продукции, мяса птицы и куриных яиц (АО "ПФ Синявинская", ООО "Галактика", АО "ПФ Северная" и др.), параллельно развивая импорт производственного и упаковочного оборудования из Китая.

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ленинградская область