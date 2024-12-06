"Стыдно". На Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова Карлсону
© Фото : Мария Захарова / TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пользователи платформы YouTube из США восхитились главой МИД России Сергеем Лавровым, давшим интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, и выразили недовольство действиями собственного правительства в комментариях под видео на канале журналиста.
"Как ветеран армии США времен холодной войны (дислоцированный в Германии), это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией (которая явно этого хотела), но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно", — написал пользователь под ником @juniorferrante7999.
"В США нет ни одного дипломата, столь компетентного и умного, как Лавров. Не рад об этом говорить", — посетовал @boztos6025.
"Вы слушаете Путина и Лаврова, а они разговаривают, как взрослые. Вы слушаете Байдена, Стармера, Макрона и так далее, а они разговаривают, как маленькие школьницы, закатывающие истерику", — выразил мнение @ianhassall3757.
"Как американский ветеран, я не уважаю нынешнее правительство Джо Байдена и стыжусь действий своей страны. Я с нетерпением жду, когда новый президент Дональд Трамп помирится с Россией. Мы хотим мира!" — рассказал пользователь под ником @brettoberry3586.
"Неудивительно, что в США не транслируют российские интервью. Я не могу представить себе никого его уровня в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно и подкреплять свою позицию фактами", — заявил @3Dgifts.
Само интервью, ради которого журналист вновь приехал в Москву, продлилось 80 минут.