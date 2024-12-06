https://ria.ru/20241206/lavrov-1987650420.html

"Стыдно". На Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова Карлсону

"Стыдно". На Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова Карлсону - РИА Новости, 06.12.2024

"Стыдно". На Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова Карлсону

Пользователи платформы YouTube из США восхитились главой МИД России Сергеем Лавровым, давшим интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, и выразили... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T08:55

2024-12-06T08:55

2024-12-06T11:40

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

такер карлсон

интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пользователи платформы YouTube из США восхитились главой МИД России Сергеем Лавровым, давшим интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, и выразили недовольство действиями собственного правительства в комментариях под видео на канале журналиста."Как ветеран армии США времен холодной войны (дислоцированный в Германии), это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией (которая явно этого хотела), но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно", — написал пользователь под ником @juniorferrante7999."В США нет ни одного дипломата, столь компетентного и умного, как Лавров. Не рад об этом говорить", — посетовал @boztos6025."Вы слушаете Путина и Лаврова, а они разговаривают, как взрослые. Вы слушаете Байдена, Стармера, Макрона и так далее, а они разговаривают, как маленькие школьницы, закатывающие истерику", — выразил мнение @ianhassall3757."Как американский ветеран, я не уважаю нынешнее правительство Джо Байдена и стыжусь действий своей страны. Я с нетерпением жду, когда новый президент Дональд Трамп помирится с Россией. Мы хотим мира!" — рассказал пользователь под ником @brettoberry3586."Неудивительно, что в США не транслируют российские интервью. Я не могу представить себе никого его уровня в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно и подкреплять свою позицию фактами", — заявил @3Dgifts.В ночь на пятницу Карлсон опубликовал интервью с Лавровым, в ходе которого они обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом и проблемы в отношениях с США. Само интервью, ради которого журналист вновь приехал в Москву, продлилось 80 минут.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987637339.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635858.html

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в мире, сша, россия, сергей лавров, такер карлсон, интервью лаврова такеру карлсону