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Лавров выразил надежду на встречу с главами МИД Турции и Ирана в Дохе - РИА Новости, 06.12.2024
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01:55 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633776.html
Лавров выразил надежду на встречу с главами МИД Турции и Ирана в Дохе
Лавров выразил надежду на встречу с главами МИД Турции и Ирана в Дохе - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров выразил надежду на встречу с главами МИД Турции и Ирана в Дохе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с главами МИД Турции и Ирана на международной конференции в Дохе РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:55
2024-12-06T03:21
в мире
турция
россия
доха
сергей лавров
такер карлсон
обострение ситуации в сирии — 2024
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с главами МИД Турции и Ирана на международной конференции в Дохе в пятницу и обсудить Сирию. "Астанинский формат" является полезным объединением участников. Мы весьма обеспокоены. После всего случившегося в Алеппо и его окрестностях я переговорил с министром иностранных дел Турции (Хаканом) Фиданом, а также с иранским коллегой (Аббасом) Аракчи. Мы договорились попытаться встретиться на этой неделе. Надеюсь, удастся встретиться в Дохе на полях международной конференции", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", - отметил министр. Он добавил, что договоренности, достигнутые в 2019 и 2020 году, позволили Турции контролировать ситуацию в идлибской зоне деэскалации и отделить "Хайат Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) от оппозиции, которая не является террористической и сотрудничает с Турцией. "По-видимому, этого еще не произошло", - пояснил Лавров. "Надеюсь, удастся это сделать в ближайшую пятницу. Военные и сотрудники служб безопасности всех трех стран находятся в контакте друг с другом", - заключил он.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987632790.html
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в мире, турция, россия, доха, сергей лавров, такер карлсон, обострение ситуации в сирии — 2024, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, Турция, Россия, Доха, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров выразил надежду на встречу с главами МИД Турции и Ирана в Дохе

Лавров надеется на встречу с главами МИД Турции и Ирана на конференции в Дохе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с главами МИД Турции и Ирана на международной конференции в Дохе в пятницу и обсудить Сирию.
"Астанинский формат" является полезным объединением участников. Мы весьма обеспокоены. После всего случившегося в Алеппо и его окрестностях я переговорил с министром иностранных дел Турции (Хаканом) Фиданом, а также с иранским коллегой (Аббасом) Аракчи. Мы договорились попытаться встретиться на этой неделе. Надеюсь, удастся встретиться в Дохе на полях международной конференции", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", - отметил министр.
Он добавил, что договоренности, достигнутые в 2019 и 2020 году, позволили Турции контролировать ситуацию в идлибской зоне деэскалации и отделить "Хайат Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) от оппозиции, которая не является террористической и сотрудничает с Турцией.
"По-видимому, этого еще не произошло", - пояснил Лавров.
"Надеюсь, удастся это сделать в ближайшую пятницу. Военные и сотрудники служб безопасности всех трех стран находятся в контакте друг с другом", - заключил он.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреТурцияРоссияДохаСергей ЛавровТакер КарлсонОбострение ситуации в Сирии — 2024Интервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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