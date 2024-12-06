https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633776.html

Лавров выразил надежду на встречу с главами МИД Турции и Ирана в Дохе

Лавров выразил надежду на встречу с главами МИД Турции и Ирана в Дохе - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров выразил надежду на встречу с главами МИД Турции и Ирана в Дохе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с главами МИД Турции и Ирана на международной конференции в Дохе РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:55

2024-12-06T01:55

2024-12-06T03:21

в мире

турция

россия

доха

сергей лавров

такер карлсон

обострение ситуации в сирии — 2024

интервью лаврова такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907261_0:284:3073:2012_1920x0_80_0_0_25418668df531114b7f5447ebfc1d74d.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с главами МИД Турции и Ирана на международной конференции в Дохе в пятницу и обсудить Сирию. "Астанинский формат" является полезным объединением участников. Мы весьма обеспокоены. После всего случившегося в Алеппо и его окрестностях я переговорил с министром иностранных дел Турции (Хаканом) Фиданом, а также с иранским коллегой (Аббасом) Аракчи. Мы договорились попытаться встретиться на этой неделе. Надеюсь, удастся встретиться в Дохе на полях международной конференции", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", - отметил министр. Он добавил, что договоренности, достигнутые в 2019 и 2020 году, позволили Турции контролировать ситуацию в идлибской зоне деэскалации и отделить "Хайат Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) от оппозиции, которая не является террористической и сотрудничает с Турцией. "По-видимому, этого еще не произошло", - пояснил Лавров. "Надеюсь, удастся это сделать в ближайшую пятницу. Военные и сотрудники служб безопасности всех трех стран находятся в контакте друг с другом", - заключил он.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987632790.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987631587.html

турция

россия

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, доха, сергей лавров, такер карлсон, обострение ситуации в сирии — 2024, интервью лаврова такеру карлсону