Лавров выразил надежду на встречу с главами МИД Турции и Ирана в Дохе
Лавров надеется на встречу с главами МИД Турции и Ирана на конференции в Дохе
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с главами МИД Турции и Ирана на международной конференции в Дохе в пятницу и обсудить Сирию.
"Астанинский формат" является полезным объединением участников. Мы весьма обеспокоены. После всего случившегося в Алеппо и его окрестностях я переговорил с министром иностранных дел Турции (Хаканом) Фиданом, а также с иранским коллегой (Аббасом) Аракчи. Мы договорились попытаться встретиться на этой неделе. Надеюсь, удастся встретиться в Дохе на полях международной конференции", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", - отметил министр.
Он добавил, что договоренности, достигнутые в 2019 и 2020 году, позволили Турции контролировать ситуацию в идлибской зоне деэскалации и отделить "Хайат Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) от оппозиции, которая не является террористической и сотрудничает с Турцией.
"По-видимому, этого еще не произошло", - пояснил Лавров.
"Надеюсь, удастся это сделать в ближайшую пятницу. Военные и сотрудники служб безопасности всех трех стран находятся в контакте друг с другом", - заключил он.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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