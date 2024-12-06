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Лавров напомнил Карлсону, какой пост занимал Байден в 2016 году - РИА Новости, 06.12.2024
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01:54 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633549.html
Лавров напомнил Карлсону, какой пост занимал Байден в 2016 году
Лавров напомнил Карлсону, какой пост занимал Байден в 2016 году - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров напомнил Карлсону, какой пост занимал Байден в 2016 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров поправил известного американского ведущего Такера Карлсона и напомнил ему, какой пост занимал Джо Байден в 2016 году. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:54
2024-12-06T03:21
сша
россия
такер карлсон
сергей лавров
джо байден
в мире
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поправил известного американского ведущего Такера Карлсона и напомнил ему, какой пост занимал Джо Байден в 2016 году. В ходе интервью с российским министром Карлсон спросил: "Вы сказали, что в декабре 2016 года, в последние дни правления администрации Байдена, он еще больше осложнил отношения между США и Россией". На что Лавров напомнил, что Барак Обама был президентом США, а Джо Байден – вице-президентом. Карлсон подтвердил, что ошибся. "Да. Прошу прощения", - сказал журналист.
https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html
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сша, россия, такер карлсон, сергей лавров, джо байден, в мире, интервью лаврова такеру карлсону
США, Россия, Такер Карлсон, Сергей Лавров, Джо Байден, В мире, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров напомнил Карлсону, какой пост занимал Байден в 2016 году

Лавров напомнил Карлсону, что Байден в 2016 году был вице-президентом США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поправил известного американского ведущего Такера Карлсона и напомнил ему, какой пост занимал Джо Байден в 2016 году.
В ходе интервью с российским министром Карлсон спросил: "Вы сказали, что в декабре 2016 года, в последние дни правления администрации Байдена, он еще больше осложнил отношения между США и Россией".
На что Лавров напомнил, что Барак Обама был президентом США, а Джо Байден – вице-президентом.
Карлсон подтвердил, что ошибся. "Да. Прошу прощения", - сказал журналист.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым
4 декабря, 02:46
 
СШАРоссияТакер КарлсонСергей ЛавровДжо БайденВ миреИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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