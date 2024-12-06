https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630063.html
Лавров рассказал о своих впечатлениях от Трампа
Лавров рассказал о своих впечатлениях от Трампа - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров рассказал о своих впечатлениях от Трампа
Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп – сильный человек, не любящий откладывать дела на потом, он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:31
2024-12-06T01:31
2024-12-06T03:22
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп – сильный человек, не любящий откладывать дела на потом, он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Думаю, он (Дональд Трамп - ред.) – сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим", - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону. Министр добавил, что Россия уважает любой выбор, сделанный людьми во время голосования, и с уважением относится к выбору американского народа. "Как сказал президент (России Владимир – ред.) Путин, мы открыты для контактов с нынешней администрацией", - заключил Лавров. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987546181.html
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Трамп весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски - Лавров в интервью Карлсону
Трамп весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски - Лавров в интервью Карлсону
2024-12-06T01:31
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в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, такер карлсон, nbc, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Такер Карлсон, NBC, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров рассказал о своих впечатлениях от Трампа
Лавров назвал Трампа сильным человеком, отметив, что он не настроен пророссийски