https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629473.html

Лавров оценил заявления Запада об отсутствии красных линий у России

Лавров оценил заявления Запада об отсутствии красных линий у России - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров оценил заявления Запада об отсутствии красных линий у России

Заявления Запада об отсутствии у РФ "красных линий" и их сдвиге - очень серьезная ошибка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:26

2024-12-06T01:26

2024-12-06T03:22

россия

в мире

сергей лавров

такер карлсон

интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заявления Запада об отсутствии у РФ "красных линий" и их сдвиге - очень серьезная ошибка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если они (Страны Запада. — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

https://ria.ru/20241206/intervyu-1987634719.html

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