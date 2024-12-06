https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629473.html
Лавров оценил заявления Запада об отсутствии красных линий у России
Лавров оценил заявления Запада об отсутствии красных линий у России - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров оценил заявления Запада об отсутствии красных линий у России
Заявления Запада об отсутствии у РФ "красных линий" и их сдвиге - очень серьезная ошибка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:26
2024-12-06T01:26
2024-12-06T03:22
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заявления Запада об отсутствии у РФ "красных линий" и их сдвиге - очень серьезная ошибка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если они (Страны Запада. — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Лавров оценил заявления Запада об отсутствии красных линий у России
Лавров назвал ошибкой заявления Запада об отсутствии красных линий у России