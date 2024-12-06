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Россия не хочет войны с США, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024
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01:25 06.12.2024 (обновлено: 04:07 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629361.html
Россия не хочет войны с США, заявил Лавров
Россия не хочет войны с США, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024
Россия не хочет войны с США, заявил Лавров
РФ не думает о войне с США и не хочет ее ни с кем, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное - избежать ее, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:25
2024-12-06T04:07
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. РФ не думает о войне с США и не хочет ее ни с кем, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное - избежать ее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны", - сказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону.Он отметил, что РФ в январе 2022 года инициировали совместное заявление лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН (РФ, Китай, США, Франция, Британия), в котором говорилось, что эти страны сделают все, чтобы избежать конфронтации, признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга."Но интересы безопасности России были полностью проигнорированы, когда они отвергли (примерно в то же время) предложение нашей страны заключить договор о гарантиях безопасности", - добавил Лавров."Что касается США, то мы ни с кем не хотим войны", - сказал министр.Он также напомнил, что в ходе двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в июне 2021 года в Женеве стороны подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630840.html
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в мире, сша, россия, сергей лавров, такер карлсон, владимир путин, москва, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Владимир Путин, Москва, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Россия не хочет войны с США, заявил Лавров

Лавров: война РФ и США может иметь в ядерный характер

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Х международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. РФ не думает о войне с США и не хочет ее ни с кем, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное - избежать ее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны", - сказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Россия была готова разработать договор с Киевом, заявил Лавров
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Он отметил, что РФ в январе 2022 года инициировали совместное заявление лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН (РФ, Китай, США, Франция, Британия), в котором говорилось, что эти страны сделают все, чтобы избежать конфронтации, признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга.
"Но интересы безопасности России были полностью проигнорированы, когда они отвергли (примерно в то же время) предложение нашей страны заключить договор о гарантиях безопасности", - добавил Лавров.
"Что касается США, то мы ни с кем не хотим войны", - сказал министр.
Он также напомнил, что в ходе двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в июне 2021 года в Женеве стороны подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Трамп весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски - Лавров в интервью Карлсону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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