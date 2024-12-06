https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629361.html

Россия не хочет войны с США, заявил Лавров

Россия не хочет войны с США, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024

Россия не хочет войны с США, заявил Лавров

РФ не думает о войне с США и не хочет ее ни с кем, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное - избежать ее, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:25

2024-12-06T01:25

2024-12-06T04:07

в мире

сша

россия

сергей лавров

такер карлсон

владимир путин

москва

интервью лаврова такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955519992_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_5356e1d345d40059ddeb449c6adae4cc.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. РФ не думает о войне с США и не хочет ее ни с кем, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное - избежать ее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны", - сказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону.Он отметил, что РФ в январе 2022 года инициировали совместное заявление лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН (РФ, Китай, США, Франция, Британия), в котором говорилось, что эти страны сделают все, чтобы избежать конфронтации, признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга."Но интересы безопасности России были полностью проигнорированы, когда они отвергли (примерно в то же время) предложение нашей страны заключить договор о гарантиях безопасности", - добавил Лавров."Что касается США, то мы ни с кем не хотим войны", - сказал министр.Он также напомнил, что в ходе двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в июне 2021 года в Женеве стороны подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630840.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630063.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, сергей лавров, такер карлсон, владимир путин, москва, интервью лаврова такеру карлсону