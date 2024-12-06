Россия не хочет войны с США, заявил Лавров
Лавров: война РФ и США может иметь в ядерный характер
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. РФ не думает о войне с США и не хочет ее ни с кем, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное - избежать ее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны", - сказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Он отметил, что РФ в январе 2022 года инициировали совместное заявление лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН (РФ, Китай, США, Франция, Британия), в котором говорилось, что эти страны сделают все, чтобы избежать конфронтации, признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга.
"Но интересы безопасности России были полностью проигнорированы, когда они отвергли (примерно в то же время) предложение нашей страны заключить договор о гарантиях безопасности", - добавил Лавров.
"Что касается США, то мы ни с кем не хотим войны", - сказал министр.
Он также напомнил, что в ходе двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в июне 2021 года в Женеве стороны подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
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