https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629233.html
Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной
Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной
Конфликт на Украине является гибридной войной России и США, так как без помощи американских военных Киев не смог бы использовать современное оружие большой... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:22
2024-12-06T01:22
2024-12-06T03:22
украина
сша
россия
сергей лавров
такер карлсон
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине является гибридной войной России и США, так как без помощи американских военных Киев не смог бы использовать современное оружие большой дальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Официально мы (РФ и США) не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону."Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности, без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений", - добавил министр.
https://ria.ru/20241206/rossija-1987631016.html
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Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной
Лавров заявил, что война на Украине является гибридной