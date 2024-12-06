https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629233.html

Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной

Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной

Конфликт на Украине является гибридной войной России и США, так как без помощи американских военных Киев не смог бы использовать современное оружие большой... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:22

2024-12-06T01:22

2024-12-06T03:22

украина

сша

россия

сергей лавров

такер карлсон

интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине является гибридной войной России и США, так как без помощи американских военных Киев не смог бы использовать современное оружие большой дальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Официально мы (РФ и США) не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону."Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности, без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений", - добавил министр.

https://ria.ru/20241206/rossija-1987631016.html

украина

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