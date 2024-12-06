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Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной - РИА Новости, 06.12.2024
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01:22 06.12.2024 (обновлено: 03:22 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629233.html
Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной
Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной
Конфликт на Украине является гибридной войной России и США, так как без помощи американских военных Киев не смог бы использовать современное оружие большой... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:22
2024-12-06T03:22
украина
сша
россия
сергей лавров
такер карлсон
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине является гибридной войной России и США, так как без помощи американских военных Киев не смог бы использовать современное оружие большой дальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Официально мы (РФ и США) не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону."Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности, без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений", - добавил министр.
https://ria.ru/20241206/rossija-1987631016.html
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украина, сша, россия, сергей лавров, такер карлсон, интервью лаврова такеру карлсону
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной

Лавров заявил, что война на Украине является гибридной

© Фото : Мария Захарова / TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Мария Захарова / Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине является гибридной войной России и США, так как без помощи американских военных Киев не смог бы использовать современное оружие большой дальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Официально мы (РФ и США) не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Россия не собирается уничтожать украинский народ, заявил Лавров
Вчера, 01:39
"Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности, без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений", - добавил министр.
 
УкраинаСШАРоссияСергей ЛавровТакер КарлсонИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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