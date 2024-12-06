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Лавров оценил отношения между Россией и США - РИА Новости, 06.12.2024
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01:16 06.12.2024 (обновлено: 04:05 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987628744.html
Лавров оценил отношения между Россией и США
Лавров оценил отношения между Россией и США - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров оценил отношения между Россией и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что Россия и США находятся в состоянии войны, Москва этого не хочет. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:16
2024-12-06T04:05
сша
россия
москва
сергей лавров
такер карлсон
владимир путин
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что Россия и США находятся в состоянии войны, Москва этого не хочет."Я бы так не сказал (что РФ и США находятся в состоянии войны). В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории США и ее мировым достижениям."Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", - заключил министр.
https://ria.ru/20241205/germanija-1987601822.html
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Лавров об отношениях России и США
Лавров: не сказал бы, что Россия и США находятся в состоянии войны, мы этого не хотим
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сша, россия, москва, сергей лавров, такер карлсон, владимир путин, интервью лаврова такеру карлсону
США, Россия, Москва, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров оценил отношения между Россией и США

Лавров заявил, что Россия не находится в состоянии войны с США

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что Россия и США находятся в состоянии войны, Москва этого не хочет.
"Я бы так не сказал (что РФ и США находятся в состоянии войны). В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории США и ее мировым достижениям.
"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", - заключил министр.
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СШАРоссияМоскваСергей ЛавровТакер КарлсонВладимир ПутинИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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