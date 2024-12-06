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Временного поверенного в делах Латвии в России вызвали в МИД
Временного поверенного в делах Латвии в России вызвали в МИД - РИА Новости, 06.12.2024
Временного поверенного в делах Латвии в России вызвали в МИД
Временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка была вызвана в МИД РФ в пятницу, ей заявлен решительный протест в связи с очередной волной уничтожения... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:45
2024-12-06T18:45
2024-12-06T18:48
россия
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка была вызвана в МИД РФ в пятницу, ей заявлен решительный протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия в Латвии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Пятого декабря в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка. Ей был выражен решительный протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия в этом прибалтийском государстве. Речь, в частности, идет о демонтаже памятника военачальнику Барклаю де Толли, мемориальной таблички Пушкина, бюста Керн", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Рутке было заявлено, что упомянутые злонамеренные действия латвийских русофобов глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире, добавили в МИД РФ.
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россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Латвия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Временного поверенного в делах Латвии в России вызвали в МИД
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Латвии Рутке