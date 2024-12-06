https://ria.ru/20241206/latviya-1987807156.html

Временного поверенного в делах Латвии в России вызвали в МИД

Временного поверенного в делах Латвии в России вызвали в МИД - РИА Новости, 06.12.2024

Временного поверенного в делах Латвии в России вызвали в МИД

Временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка была вызвана в МИД РФ в пятницу, ей заявлен решительный протест в связи с очередной волной уничтожения... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:45

2024-12-06T18:45

2024-12-06T18:48

россия

латвия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986909106_96:0:3307:1806_1920x0_80_0_0_03dae33646dfe776e7ab4301085833bf.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка была вызвана в МИД РФ в пятницу, ей заявлен решительный протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия в Латвии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Пятого декабря в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка. Ей был выражен решительный протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия в этом прибалтийском государстве. Речь, в частности, идет о демонтаже памятника военачальнику Барклаю де Толли, мемориальной таблички Пушкина, бюста Керн", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Рутке было заявлено, что упомянутые злонамеренные действия латвийских русофобов глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире, добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20241101/sanktsii-1981361268.html

россия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)