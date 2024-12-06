В Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников
СК: в Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников
© Кадр видео из соцсетейВ Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников
© Кадр видео из соцсетей
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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили в городе Прокопьевске Кемеровской области после проверки информации о девушке-подростке, жестоко избивающей сверстников, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее следственное управление начало проверку после видео в местных пабликах, где девушка-подросток жестоко расправляется со сверстниками, избивая их ногами. По данным местных жителей, девочка проживает по улице Обручева, где и проводит свои "разборки". По информации подписчиков, "девочка с малых лет занимается бандитизмом: угрожает, избивает детей и сломала нос соседке".
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"По результатам организованной в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящий момент следователем СК допрашиваются потерпевшие, а также очевидцы произошедших событий, планируется к назначению ряд судебных экспертиз", – сообщили в ведомстве.
Также выполняются иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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