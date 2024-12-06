Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 06.12.2024 (обновлено: 15:26 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/kuzbass-1987740208.html
В Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников
В Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников - РИА Новости, 06.12.2024
В Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников
Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили в городе Прокопьевске Кемеровской области после проверки информации о девушке-подростке, жестоко избивающей... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:21
2024-12-06T15:26
происшествия
кемеровская область
россия
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987740976_0:96:314:273_1920x0_80_0_0_767b4c2b2bf3f2ba4c53a7bc34e71599.jpg
КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили в городе Прокопьевске Кемеровской области после проверки информации о девушке-подростке, жестоко избивающей сверстников, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Ранее следственное управление начало проверку после видео в местных пабликах, где девушка-подросток жестоко расправляется со сверстниками, избивая их ногами. По данным местных жителей, девочка проживает по улице Обручева, где и проводит свои "разборки". По информации подписчиков, "девочка с малых лет занимается бандитизмом: угрожает, избивает детей и сломала нос соседке". "По результатам организованной в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящий момент следователем СК допрашиваются потерпевшие, а также очевидцы произошедших событий, планируется к назначению ряд судебных экспертиз", – сообщили в ведомстве. Также выполняются иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html
https://ria.ru/20241129/peterburg-1986507097.html
кемеровская область
россия
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987740976_0:75:314:311_1920x0_80_0_0_3590fc57c86d552a6cc62070d97c58f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, россия, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников

СК: в Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников

© Кадр видео из соцсетейВ Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников
В Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили в городе Прокопьевске Кемеровской области после проверки информации о девушке-подростке, жестоко избивающей сверстников, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее следственное управление начало проверку после видео в местных пабликах, где девушка-подросток жестоко расправляется со сверстниками, избивая их ногами. По данным местных жителей, девочка проживает по улице Обручева, где и проводит свои "разборки". По информации подписчиков, "девочка с малых лет занимается бандитизмом: угрожает, избивает детей и сломала нос соседке".
Карета скорой помощи на улицах Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви
5 декабря, 09:20
"По результатам организованной в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящий момент следователем СК допрашиваются потерпевшие, а также очевидцы произошедших событий, планируется к назначению ряд судебных экспертиз", – сообщили в ведомстве.
Также выполняются иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Житель Петербурга повздорил с оппонентом и избил его битой
29 ноября, 16:44
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала