https://ria.ru/20241206/kuzbass-1987740208.html

В Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников

В Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников - РИА Новости, 06.12.2024

В Кузбассе возбудили дело по факту избиения девушкой-подростком сверстников

Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили в городе Прокопьевске Кемеровской области после проверки информации о девушке-подростке, жестоко избивающей... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:21

2024-12-06T15:21

2024-12-06T15:26

происшествия

кемеровская область

россия

прокопьевск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987740976_0:96:314:273_1920x0_80_0_0_767b4c2b2bf3f2ba4c53a7bc34e71599.jpg

КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили в городе Прокопьевске Кемеровской области после проверки информации о девушке-подростке, жестоко избивающей сверстников, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Ранее следственное управление начало проверку после видео в местных пабликах, где девушка-подросток жестоко расправляется со сверстниками, избивая их ногами. По данным местных жителей, девочка проживает по улице Обручева, где и проводит свои "разборки". По информации подписчиков, "девочка с малых лет занимается бандитизмом: угрожает, избивает детей и сломала нос соседке". "По результатам организованной в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящий момент следователем СК допрашиваются потерпевшие, а также очевидцы произошедших событий, планируется к назначению ряд судебных экспертиз", – сообщили в ведомстве. Также выполняются иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html

https://ria.ru/20241129/peterburg-1986507097.html

кемеровская область

россия

прокопьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, россия, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)