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Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете - РИА Новости, 06.12.2024
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21:27 06.12.2024 (обновлено: 21:38 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987827867.html
Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете
Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете - РИА Новости, 06.12.2024
Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете
Двое из участников конфликта, который произошел в школе Краснодара, состоят на внутришкольном учете, сообщили в прокуратуре Кубани. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T21:27
2024-12-06T21:38
происшествия
краснодар
россия
мария львова-белова
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Двое из участников конфликта, который произошел в школе Краснодара, состоят на внутришкольном учете, сообщили в прокуратуре Кубани. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. "Установлено, что двое из участников конфликта состоят на внутришкольном учете", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Кубани. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, нападавший на учете не состоит.
https://ria.ru/20241203/krasnodar-1987091967.html
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происшествия, краснодар, россия, мария львова-белова, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Россия, Мария Львова-Белова, Нападение в краснодарской школе
Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете

Двое участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на внутришкольном учете

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где ученики пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
Место происшествия, где ученики пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где ученики пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Двое из участников конфликта, который произошел в школе Краснодара, состоят на внутришкольном учете, сообщили в прокуратуре Кубани.
По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства.
"Установлено, что двое из участников конфликта состоят на внутришкольном учете", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Кубани.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, нападавший на учете не состоит.
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ПроисшествияКраснодарРоссияМария Львова-БеловаНападение в краснодарской школе
 
 
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