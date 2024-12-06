https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987827867.html

Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете

Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете - РИА Новости, 06.12.2024

Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете

Двое из участников конфликта, который произошел в школе Краснодара, состоят на внутришкольном учете, сообщили в прокуратуре Кубани. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:27

2024-12-06T21:27

2024-12-06T21:38

происшествия

краснодар

россия

мария львова-белова

нападение в краснодарской школе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987814931_0:421:960:961_1920x0_80_0_0_e7b40287f52b092b2349ea6a7b6f38c4.jpg

КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Двое из участников конфликта, который произошел в школе Краснодара, состоят на внутришкольном учете, сообщили в прокуратуре Кубани. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. "Установлено, что двое из участников конфликта состоят на внутришкольном учете", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Кубани. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, нападавший на учете не состоит.

https://ria.ru/20241203/krasnodar-1987091967.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия, мария львова-белова, нападение в краснодарской школе