https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987827867.html
Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете
Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете - РИА Новости, 06.12.2024
Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете
Двое из участников конфликта, который произошел в школе Краснодара, состоят на внутришкольном учете, сообщили в прокуратуре Кубани. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T21:27
2024-12-06T21:27
2024-12-06T21:38
происшествия
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мария львова-белова
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Двое из участников конфликта, который произошел в школе Краснодара, состоят на внутришкольном учете, сообщили в прокуратуре Кубани. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. "Установлено, что двое из участников конфликта состоят на внутришкольном учете", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Кубани. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, нападавший на учете не состоит.
https://ria.ru/20241203/krasnodar-1987091967.html
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происшествия, краснодар, россия, мария львова-белова, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Россия, Мария Львова-Белова, Нападение в краснодарской школе
Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете
Двое участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на внутришкольном учете