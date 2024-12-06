https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987821522.html
В Краснодаре госпитализировали четырех детей после инцидента в школе
В Краснодаре госпитализировали четырех детей после инцидента в школе - РИА Новости, 06.12.2024
В Краснодаре госпитализировали четырех детей после инцидента в школе
Четыре ребенка госпитализированы после инцидента в школе Краснодара, угрозы для жизни детей нет, сообщила в пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:23
2024-12-06T20:23
2024-12-06T20:46
происшествия
краснодар
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мария львова-белова
татьяна ковалева
нападение в краснодарской школе
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Четыре ребенка госпитализированы после инцидента в школе Краснодара, угрозы для жизни детей нет, сообщила в пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По данным местных властей, вечером 6 декабря в филиале школы номер 94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек. "Следим за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент четыре ребёнка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен находится на связи с региональным уполномоченным Татьяной Ковалевой, детям оказывается вся необходимая помощь.
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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мария львова-белова, татьяна ковалева, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, Мария Львова-Белова, Татьяна Ковалева, Нападение в краснодарской школе
В Краснодаре госпитализировали четырех детей после инцидента в школе
В Краснодаре госпитализировали четырех детей после инцидента с оружием в школе