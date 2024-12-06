https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987816909.html
Пять человек пострадали при нападении в школе в Краснодаре
Пять человек пострадали при нападении в школе в Краснодаре - РИА Новости, 06.12.2024
Пять человек пострадали при нападении в школе в Краснодаре
Пять человек пострадали в результате нападения в школе в Краснодаре, три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:44
2024-12-06T19:44
2024-12-06T20:46
происшествия
краснодар
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате нападения в школе в Краснодаре, три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы, сообщили в оперштабе Кубани. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. "Еще двое - легкие травмы. 13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что еще два ученика получили легкие травмы, от госпитализации они отказались. Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят, добавляют власти. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проводит проверку.
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краснодар
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происшествия, краснодар, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Нападение в краснодарской школе
Пять человек пострадали при нападении в школе в Краснодаре
В Краснодаре пять человек пострадали в результате нападения восьмиклассника
КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате нападения в школе в Краснодаре, три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы, сообщили в оперштабе Кубани.
По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения.
"Еще двое - легкие травмы. 13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще два ученика получили легкие травмы, от госпитализации они отказались.
Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят, добавляют власти. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара
проводит проверку.