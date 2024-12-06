https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987816909.html

Пять человек пострадали при нападении в школе в Краснодаре

Пять человек пострадали при нападении в школе в Краснодаре - РИА Новости, 06.12.2024

Пять человек пострадали при нападении в школе в Краснодаре

Пять человек пострадали в результате нападения в школе в Краснодаре, три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:44

2024-12-06T19:44

2024-12-06T20:46

происшествия

краснодар

нападение в краснодарской школе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987814931_0:421:960:961_1920x0_80_0_0_e7b40287f52b092b2349ea6a7b6f38c4.jpg

КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате нападения в школе в Краснодаре, три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы, сообщили в оперштабе Кубани. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. "Еще двое - легкие травмы. 13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что еще два ученика получили легкие травмы, от госпитализации они отказались. Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят, добавляют власти. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проводит проверку.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972914803.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, нападение в краснодарской школе