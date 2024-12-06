https://ria.ru/20241206/korruptsiya-1987728705.html

В Киргизии задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции

В Киргизии задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции - РИА Новости, 06.12.2024

В Киргизии задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции

Председатель государственной налоговой службы Киргизии Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов задержаны по подозрению в коррупции и... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:49

2024-12-06T14:49

2024-12-06T15:10

в мире

киргизия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987730608_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a3e0dcc5a5ca667a3124d7895c9101b8.jpg

БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Председатель государственной налоговой службы Киргизии Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов задержаны по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностным положением, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики."Госкомитетом нацбезопасности продолжается расследование уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников Государственной налоговой службы по фактам коррупции и злоупотребления должностным положением… Так, в ходе проводимого следствия, установлена причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных председателя государственной налоговой службы А. Абдувапова и его заместителя И. Кыдыргычова", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что чиновники задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом избрана меры пресечения."Правильное налоговое администрирование производства, импорта и реализации подакцизной продукции (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия) является важным фактором для обеспечения вектора на обеспечение постоянного роста экономики страны, выбранного высшим политическим руководством. В данном контексте, особое значение имеет профессионализм и добросовестное отношение к своей работе сотрудников ГНС, а совершаемые ими преступления позволяют отдельной группе представителей бизнеса уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, выводить свои реальные доходы в "тень" и наносить непоправимый урон экономике республики", - подытожили в ГКНБ.

https://ria.ru/20241202/vsu-1986896715.html

https://ria.ru/20241122/rada-1985166489.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия