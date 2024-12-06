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В Киргизии задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции - РИА Новости, 06.12.2024
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14:49 06.12.2024 (обновлено: 15:10 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/korruptsiya-1987728705.html
В Киргизии задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции
В Киргизии задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции - РИА Новости, 06.12.2024
В Киргизии задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции
Председатель государственной налоговой службы Киргизии Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов задержаны по подозрению в коррупции и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:49
2024-12-06T15:10
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БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Председатель государственной налоговой службы Киргизии Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов задержаны по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностным положением, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики."Госкомитетом нацбезопасности продолжается расследование уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников Государственной налоговой службы по фактам коррупции и злоупотребления должностным положением… Так, в ходе проводимого следствия, установлена причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных председателя государственной налоговой службы А. Абдувапова и его заместителя И. Кыдыргычова", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что чиновники задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом избрана меры пресечения."Правильное налоговое администрирование производства, импорта и реализации подакцизной продукции (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия) является важным фактором для обеспечения вектора на обеспечение постоянного роста экономики страны, выбранного высшим политическим руководством. В данном контексте, особое значение имеет профессионализм и добросовестное отношение к своей работе сотрудников ГНС, а совершаемые ими преступления позволяют отдельной группе представителей бизнеса уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, выводить свои реальные доходы в "тень" и наносить непоправимый урон экономике республики", - подытожили в ГКНБ.
https://ria.ru/20241202/vsu-1986896715.html
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в мире, киргизия
В мире, Киргизия
В Киргизии задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции

В Киргизии задержали главу налоговой службы Абдувапова по подозрению в коррупции

© Фото : Налоговая служба/TelegramАлтынбек Абдувапов
Алтынбек Абдувапов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Налоговая служба/Telegram
Алтынбек Абдувапов. Архивное фото
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БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Председатель государственной налоговой службы Киргизии Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов задержаны по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностным положением, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"Госкомитетом нацбезопасности продолжается расследование уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников Государственной налоговой службы по фактам коррупции и злоупотребления должностным положением… Так, в ходе проводимого следствия, установлена причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных председателя государственной налоговой службы А. Абдувапова и его заместителя И. Кыдыргычова", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Отмечается, что чиновники задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом избрана меры пресечения.
"Правильное налоговое администрирование производства, импорта и реализации подакцизной продукции (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия) является важным фактором для обеспечения вектора на обеспечение постоянного роста экономики страны, выбранного высшим политическим руководством. В данном контексте, особое значение имеет профессионализм и добросовестное отношение к своей работе сотрудников ГНС, а совершаемые ими преступления позволяют отдельной группе представителей бизнеса уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, выводить свои реальные доходы в "тень" и наносить непоправимый урон экономике республики", - подытожили в ГКНБ.
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