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В Южной Корее десяти офицерам запретили покидать страну - РИА Новости, 06.12.2024
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11:17 06.12.2024 (обновлено: 11:29 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/koreya-1987677846.html
В Южной Корее десяти офицерам запретили покидать страну
В Южной Корее десяти офицерам запретили покидать страну - РИА Новости, 06.12.2024
В Южной Корее десяти офицерам запретили покидать страну
Военная прокуратура Южной Кореи потребовала запретить покидать страну 10 офицерам, связанным с введением военного положения, сообщило агентство Ренхап. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:17
2024-12-06T11:29
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СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Военная прокуратура Южной Кореи потребовала запретить покидать страну 10 офицерам, связанным с введением военного положения, сообщило агентство Ренхап."Военная прокуратура запросила у министерства юстиции экстренный запрет на выезд из страны для лиц, против которых в связи с военным положением были выдвинуты обвинения в подготовке мятежа или которые в этом замешаны... запрос сделан в отношении 10 действующих военнослужащих", - пишет агентство со ссылкой на министерство обороны страны.
https://ria.ru/20241206/koreya-1987668973.html
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в мире, южная корея, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Обстановка в Южной Корее
В Южной Корее десяти офицерам запретили покидать страну

Десяти офицерам, связанным с военным положением, запретили покидать Южную Корею

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Военная прокуратура Южной Кореи потребовала запретить покидать страну 10 офицерам, связанным с введением военного положения, сообщило агентство Ренхап.
"Военная прокуратура запросила у министерства юстиции экстренный запрет на выезд из страны для лиц, против которых в связи с военным положением были выдвинуты обвинения в подготовке мятежа или которые в этом замешаны... запрос сделан в отношении 10 действующих военнослужащих", - пишет агентство со ссылкой на министерство обороны страны.
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