https://ria.ru/20241206/koreya-1987677846.html

В Южной Корее десяти офицерам запретили покидать страну

В Южной Корее десяти офицерам запретили покидать страну - РИА Новости, 06.12.2024

В Южной Корее десяти офицерам запретили покидать страну

Военная прокуратура Южной Кореи потребовала запретить покидать страну 10 офицерам, связанным с введением военного положения, сообщило агентство Ренхап. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:17

2024-12-06T11:17

2024-12-06T11:29

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СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Военная прокуратура Южной Кореи потребовала запретить покидать страну 10 офицерам, связанным с введением военного положения, сообщило агентство Ренхап."Военная прокуратура запросила у министерства юстиции экстренный запрет на выезд из страны для лиц, против которых в связи с военным положением были выдвинуты обвинения в подготовке мятежа или которые в этом замешаны... запрос сделан в отношении 10 действующих военнослужащих", - пишет агентство со ссылкой на министерство обороны страны.

https://ria.ru/20241206/koreya-1987668973.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, южная корея, обстановка в южной корее