https://ria.ru/20241206/kontseptsija-1987655484.html
Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе"
Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.12.2024
Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе"
Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити холл" уже есть, она обсуждалась, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:23
2024-12-06T09:23
2024-12-06T09:23
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити холл" уже есть, она обсуждалась, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более 10 человек. "Сама концепция, она обсуждалась, она есть", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о мемориале. Возможные сроки завершения строительства глава региона называть не стал. Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что вопрос сооружения мемориал решен, власти Подмосковья обсуждали этот вопрос и с собственником здания, и с семьями жертв теракта.
https://ria.ru/20241202/krokus-1986876871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Происшествия
Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе"
Воробьев: концепция мемориала в память о жертвах теракта в "Крокусе" уже есть
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити холл" уже есть, она обсуждалась, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более 10 человек.
«
"Сама концепция, она обсуждалась, она есть", - сказал Воробьев
, отвечая на вопрос о мемориале.
Возможные сроки завершения строительства глава региона называть не стал.
Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что вопрос сооружения мемориал решен, власти Подмосковья обсуждали этот вопрос и с собственником здания, и с семьями жертв теракта.