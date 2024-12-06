https://ria.ru/20241206/kontseptsija-1987655484.html

Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе"

Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.12.2024

Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе"

Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити холл" уже есть, она обсуждалась, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:23

2024-12-06T09:23

2024-12-06T09:23

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

происшествия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити холл" уже есть, она обсуждалась, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более 10 человек. "Сама концепция, она обсуждалась, она есть", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о мемориале. Возможные сроки завершения строительства глава региона называть не стал. Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что вопрос сооружения мемориал решен, власти Подмосковья обсуждали этот вопрос и с собственником здания, и с семьями жертв теракта.

https://ria.ru/20241202/krokus-1986876871.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия