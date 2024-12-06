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Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.12.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:23 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/kontseptsija-1987655484.html
Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе"
Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.12.2024
Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе"
Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити холл" уже есть, она обсуждалась, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:23
2024-12-06T09:23
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити холл" уже есть, она обсуждалась, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более 10 человек. "Сама концепция, она обсуждалась, она есть", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о мемориале. Возможные сроки завершения строительства глава региона называть не стал. Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что вопрос сооружения мемориал решен, власти Подмосковья обсуждали этот вопрос и с собственником здания, и с семьями жертв теракта.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Происшествия
Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в "Крокусе"

Воробьев: концепция мемориала в память о жертвах теракта в "Крокусе" уже есть

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити холл" уже есть, она обсуждалась, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более 10 человек.
«
"Сама концепция, она обсуждалась, она есть", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о мемориале.
Возможные сроки завершения строительства глава региона называть не стал.
Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что вопрос сооружения мемориал решен, власти Подмосковья обсуждали этот вопрос и с собственником здания, и с семьями жертв теракта.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПроисшествия
 
 
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